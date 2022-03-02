Ср, 2.03.2022
Не хочется стыдиться, что во мне есть русская кровь, и чтобы своего происхождения стыдились мои русские друзья. Екатерина Певнева, журналист
Екатерина Певнева, журналист

Нателлу Крапивину лишили гражданства РФ после высказываний о войне

Нателла Крапивина ФОТО: скриншот видео

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ранее высказалась против войны на Украине, после чего ее лишили российского паспорта. МИД России объяснил это тем, что Крапивина вовремя не предоставила полный пакет документов для получения гражданства.

"Если бы я не знала, какая ты продажная, я бы, может, даже поверила, что ты топишь за родину", - прокомментировала пост Тины Канделаки Нателла.

К ее словам подключилась и Ксения Собак, которая уже много лет конфликтует с Канделаки. "Просто запомните, как Тина Канделаки отрабатывает должность. А пишет ей ее бывшая лучшая подруга, чья семья в Киеве. Когда же ты продала душу дьяволу?" - написала в сторис журналистка.

После этого стало известно, что Совет по правам человека РФ потребовал проверить целесообразность выдачи гражданства Крапивиной. МВД России провел проверку наличия гражданства Российской Федерации у продюсера. Было установлено, что Крапивина не предоставила полный пакет документов. Таким образом, гражданства лишены и она, и ее сестра А. В. Алиева.

"В этой связи Н. В. Крапивина и ее сестра А. В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится на сайте МВД России.

В министерстве, есть основания полагать, что законный представитель Нателлы и ее сестры при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации сообщила о себе ложные сведения. По данному факту проводится проверка.

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