Нателлу Крапивину лишили гражданства РФ после высказываний о войне

"Если бы я не знала, какая ты продажная, я бы, может, даже поверила, что ты топишь за родину", - прокомментировала пост Тины Канделаки Нателла.

К ее словам подключилась и Ксения Собак, которая уже много лет конфликтует с Канделаки. "Просто запомните, как Тина Канделаки отрабатывает должность. А пишет ей ее бывшая лучшая подруга, чья семья в Киеве. Когда же ты продала душу дьяволу?" - написала в сторис журналистка.

После этого стало известно, что Совет по правам человека РФ потребовал проверить целесообразность выдачи гражданства Крапивиной. МВД России провел проверку наличия гражданства Российской Федерации у продюсера. Было установлено, что Крапивина не предоставила полный пакет документов. Таким образом, гражданства лишены и она, и ее сестра А. В. Алиева.

"В этой связи Н. В. Крапивина и ее сестра А. В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации", - говорится на сайте МВД России.