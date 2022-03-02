EDS недоступен для подачи новых деклараций

Первоначально работу EDS планировалось возобновить поздно вечером во вторник, однако технический перерыв был продлен, и в среду утром EDS все еще недоступна, сообщили в Службу государственных доходов (СГД).

Во вторник, 1 марта, к 17:30 в СГД было подано 224 437 деклараций о годовых доходах.

С 1 марта жители могут подавать годовые декларации о доходах за 2021 год. В предыдущие годы жители часто пытались подать их в первый же день, создавая перегрузку в системе СГД.

Жители, которые обязаны подавать декларации, могут сделать это в течение трех месяцев, т.е. до 1 июня, декларации на добровольной основе могут быть поданы в течение трех лет.

СГД призывает подавать декларацию в электронном виде в системе EDS, потому что она автоматически считывает все данные, уже имеющиеся в распоряжении СГД.