В Резекне закрасили стену с флагом Украины: его испортили агрессивной надписью

Изображение флага появилось на будке сразу же после начала военных действий в Украине. Однако спустя несколько дней кто-то "дополнил" изображение надписью на русском языке: "Помни про Донбасс". Именно это стало причиной того, что предприятие Sadales tīkls изображение закрасило.

"Зафиксировали агрессивные надписи, которые были написаны на флаге Украины. Незамедлительно эти надписи, направленные на поддержку агрессора и раскол общества, мы закрасили. К сожалению, закрашивая надпись, пришлось закрасить и фон. Это ни коим образом не повлияло на ценности предприятия, так как мы выступаем за суверенитет Украины и за людей, которые неустанно борются против жестокой и неприемлемой агрессии Путина", - заявила представитель компании Sadales tīkls Алина Козловска.