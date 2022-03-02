Ср, 2.03.2022
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Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

В Резекне закрасили стену с флагом Украины: его испортили агрессивной надписью

ФОТО: ReTV

С началом войны в Украине в Резекне на фасаде трансформаторной будки Sadales tīkls появилось символическое изображение флага Украины. В Службу новостей ReTV обратились местные жители, удивленные тем, что изображение закрасили.

ФОТО: ReTV

Изображение флага появилось на будке сразу же после начала военных действий в Украине. Однако спустя несколько дней кто-то "дополнил" изображение надписью на русском языке: "Помни про Донбасс". Именно это стало причиной того, что предприятие  Sadales tīkls изображение закрасило.

ФОТО: ReTV

"Зафиксировали агрессивные надписи, которые были написаны на флаге Украины. Незамедлительно эти надписи, направленные на поддержку агрессора и раскол общества, мы закрасили. К сожалению, закрашивая надпись, пришлось закрасить и фон. Это ни коим образом не повлияло на ценности предприятия, так как мы выступаем за суверенитет Украины и за людей, которые неустанно борются против жестокой и неприемлемой агрессии Путина", - заявила представитель компании Sadales tīkls Алина Козловска.

ФОТО: ReTV

В Резекне есть еще одно трансформаторное здание, которое по-прежнему символически покрашено в цвета флага Украины. Эта стена в данный момент не испачкана.

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