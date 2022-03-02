Война в Украине. День седьмой: итоги

Шум взрывов и звуки стрельбы - новая страшная реальность в Украине. В стране продолжается война. Сообщается, что Житомир подвергся обстрелу, есть погибшие и раненые. Поступали сообщения о взятии Херсона российскими войсками. RUS TVNET весь день следил и собирал самое главное о событиях седьмого дня войны.

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Минобороны РФ объявило о взятии Херсона

Минобороны РФ заявило, что вооруженные силы России взяли под полный контроль украинский город Херсон. "Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", - сказано в сообщении ведомства.

Житомир подвергся обстрелу, есть погибшие

Двое мирных жителей погибли и три человека ранены в результате массированного воздушного обстрела Житомира, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Некоторые жители находятся под завалами разрушенных зданий. Точных данных пока нет, спасатели приступили к разбору завалов.

По данным ГСЧС, в ходе обстрела пострадали по меньшей мере 10 жилых домов и здание больницы, сообщает Русская служба BBC.

"Путин сильно просчитался": Байден в обращении к Конгрессу поддержал Украину

Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу "О положении страны" (State of the Union). Главное:

США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России.

Войска США не вовлечены и никогда не будут вовлечены в конфликт с российскими войсками в Украине.

США и их союзники обеспечат военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине более чем на 1 миллиард долларов.

При министерстве юстиции США будет работать специальная группа, которая будет расследовать "преступления российских олигархов".

Байден: США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России

Джо Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России, пишет "Медуза".

Россия пока не заявляла, как она собирается реагировать на запрет США.

Как сообщалось, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира, в том числе Латвии.

Латвийская авиакомпания airBaltic из-за повышенного риска и ограничений отменила рейсы в Россию до конца мая 2022 года.

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Евросоюз отключает от системы SWIFT семь российских банков - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Информация об этом опубликована в Официальном журнале ЕС.

Решение начнет действовать с 12 марта.

Кроме того, Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.

Переговоры между Украиной и РФ: второй раунд пройдет в четверг

Российская делегация приехала на переговоры с Украиной в полном составе, тогда как их оппоненты только выехали из Киева и их приезд ожидается утром в четверг, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. Планируется, что переговоры пройдут в том же составе, что и в первый раз.

Как сообщило РИА "Новости" со ссылкой на собственные источники, второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Национальном парке Беларуси "Беловежская пуща".

Россия официально озвучила потери в ходе военных действий в Украине

Министерство обороны России впервые официально озвучило потери в ходе военных действий в Украине - погибли 498 российских военнослужащих, 1597 получили ранения. Потери "националистов и военнослужащих силовых структур Украины": более 2870 убитых и около 3700 раненых.

Абрамович продает "Челси"

Российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о решении продать футбольный клуб "Челси". Абрамович поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи. Вырученные деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим в войне в Украине.

Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России в Украине

Резолюцию поддержало 141 государство. Против высказались пять - Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались 35, в том числе Китай и Индия.

Текстовая трансляция за 2 марта:

Все главное о событиях шестого дня войны читайте здесь.