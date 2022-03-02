В Госдуме грозят тюрьмой за "фейки" о действиях армии России

По его словам, речь идет не об отдельном законопроекте, а о поправках в существующий законопроект, который уже рассмотрен в первом чтении. Таким образом, предложенные нововведения могут быть оперативно приняты, отмечает агентство "Интерфакс".

Согласно поправкам, УК РФ предлагается пополнить новой статьей, которая будет предусматривать наказание "за заведомо ложное распространение информации" о деятельности вооруженных сил РФ "в период исполнения обязанностей по защите граждан и государства".

Максимальное наказание по первой части этой статьи составит до трех лет лишения свободы. Если для распространения ложной информации использовался интернет, речь может идти о сроках от 5 до 10 лет лишения свободы, указал депутат. Если "фейки" привели к общественно-опасным последствиям, то предлагается назначать наказание до 15 лет лишения свободы.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "подвергаются геноциду". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли ЕС и ООН. Запад обвинил его во лжи.

Населенные пункты во многих регионах соседней страны ежедневно подвергаются обстрелам. Российские войска не оставляют попыток захватить ряд крупных городов. При этом российские власти утверждают, что наносят удары "только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием". В соцсетях есть многочисленные свидетельства артиллерийских и ракетных обстрелов жилых районов украинских городов.