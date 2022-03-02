"Наши витязи": военные защищают Киев вместе с жителями спальных районов

Местный доброволец возле дома в окопе. ФОТО: Dmitri Kotjuh

До следующего рубежа десять километров, а до самого фронта, по словам лейтенанта, позавчера днем оставалось 30-40 км.

"Они хотели взять Киев за два-три дня, но не вышло, – говорит лейтенант, который поступил на действительную службу в возрасте 20 лет незадолго до войны на Донбассе и там приобретал ценный опыт. – У нас было восемь лет, чтобы научиться драться. Могу подтвердить, что мы очень хорошо выучились", – сказал он.

Относительно наступающей российской армии командир роты утверждал, что в первую волну пришли лучшие, многие погибли.

Относительно наступающей российской армии командир роты утверждал, что в первую волну пришли лучшие, многие погибли. И эта волна цели не достигла. "Теперь отправляют менее опытных. Их ряды смешались после первой же неудачи. Вместо того, чтобы нападать на нас, они должны думать о том, как вернуться в Москву живыми", – убежден молодой офицер.

На вопрос, считает ли он, что российская армия может начать ракетно-артиллерийскую атаку по району Киева, как в Харькове, командир роты коротко ответил: "Возможно".

Иван, командир десантников, помогавших пехотной роте, сказал, что все члены его подразделения - люди с большим боевым опытом. Он был так же уверен, как лейтенант: "Если они сюда доберутся, то здесь и полягут".

Помогает инициатива горожан

Десантники четко обозначили свое присутствие, чтобы русские могли видеть его издалека. На охраняемом ими перекрестке устроен бункер из гигантских бетонных блоков, на котором большими оранжевыми буквами написано "ВДВ. Всегда впереди. Смерть русским фашистам". В бункере – ряд гранатометов РПГ наготове и бутылки с коктейлем Молотова.

Пртивотанковые ружья и коктейли Молотова. Готовы к отпору. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Иван рассказал, как в этом районе сильно опарафинился отряд русских диверсантов: "Приехала наша скорая. Задержали ее. Говорят: торопимся на вызов. Но мужики были все в белых халатах! Они даже не знают, что наши врачи носят синие".

Украинское подразделение, куда Postimees отправился со своими немецкими коллегами, старательно маскировало технику.

Иван позволил нам осмотреться и спросил, сколько мы заметили пехоты и боевых машин. Мы нашли двоих за пять минут. Скажем так, большую часть ты не обнаружил, а вы, наверно, очень внимательные ребята! Значит, мы замаскировались неплохо", – рассмеялся десантник.

Десантник Иван охранял перекресток в месте, где на бетонных блоках было написано "Смерть русским фашистам". ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня Киев с населением в три миллиона человек (официальные данные на 2021 год: 2 963 155 человек) полон блокпостов, которые должны помешать русским передвигаться, если, несмотря ни на что, они попытаются проникнуть в город. Бетонные заграждения, автобусы, троллейбусы, трамваи и большие Х-образные танковые заграждения из металла – через каждые 500 метров.

Они еще не прямо в центре города, вроде Майдана, а начинаются где-то в километре от центра. Большинство мостов через Днепр закрыто.

Один из сотен блокпостов недалеко от центра Киева. ФОТО: Dmitri Kotjuh