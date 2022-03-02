"Наши витязи": военные защищают Киев вместе с жителями спальных районов

28-летний лейтенант, командир украинской пехотной роты, стоявшей в пригороде северного Киева, был полон боевого духа: "Я абсолютно уверен в своих людях. Даже если русские все же доберутся, их либо убьют, либо посадят", пишет Rus.Postimees.
"И я уверен, что каждая линия обороны перед нами и рядом с нами выстоит и будет держаться до последнего человека".
Его рота вместе с бойцами небольшого подразделения ВДВ и территориальной обороны (в нашем понимании Кайтселийта) позавчера держала оборону на окраине большого спального района в Киеве. За ними были новые 14-этажные дома, некоторые еще не заселены. В других уже живут, многие еще никуда не уехали, хотя война грозит буквально ввалиться к ним во двор.
В глазах горит воля к защите
Местные жители всеми силами защищают родной город. Еще несколько дней назад они активно помогали рыть окопы и стрелковые ячейки, а теперь привозят тонны еды солдатам, которых называют "наши витязи". Горячий суп и второе приносят в кастрюлях. Солдаты смеялись, что не могут все съесть и пытались чуть не насильно всучить нам с собой военные продуктовые наборы. Вы, должно быть, слышали, что в продуктовых магазинах города огромные очереди.
Некоторые жители домов стояли здесь в сотне метров от своих домов в составе отряда территориальной обороны вместе с профессиональными военными. Спрашивать о мотивах этих людей не было вообще никакого смысла. Мотивы светились в их взглядах издалека. Их глаза горели так, что враги должны были видеть это даже ночью. "Наш самый прочный рубеж", – уважительно сказал командир пехотной роты.
До следующего рубежа десять километров, а до самого фронта, по словам лейтенанта, позавчера днем оставалось 30-40 км.
"Они хотели взять Киев за два-три дня, но не вышло, – говорит лейтенант, который поступил на действительную службу в возрасте 20 лет незадолго до войны на Донбассе и там приобретал ценный опыт. – У нас было восемь лет, чтобы научиться драться. Могу подтвердить, что мы очень хорошо выучились", – сказал он.
Относительно наступающей российской армии командир роты утверждал, что в первую волну пришли лучшие, многие погибли.
Относительно наступающей российской армии командир роты утверждал, что в первую волну пришли лучшие, многие погибли. И эта волна цели не достигла. "Теперь отправляют менее опытных. Их ряды смешались после первой же неудачи. Вместо того, чтобы нападать на нас, они должны думать о том, как вернуться в Москву живыми", – убежден молодой офицер.
На вопрос, считает ли он, что российская армия может начать ракетно-артиллерийскую атаку по району Киева, как в Харькове, командир роты коротко ответил: "Возможно".
Иван, командир десантников, помогавших пехотной роте, сказал, что все члены его подразделения - люди с большим боевым опытом. Он был так же уверен, как лейтенант: "Если они сюда доберутся, то здесь и полягут".
Помогает инициатива горожан
Десантники четко обозначили свое присутствие, чтобы русские могли видеть его издалека. На охраняемом ими перекрестке устроен бункер из гигантских бетонных блоков, на котором большими оранжевыми буквами написано "ВДВ. Всегда впереди. Смерть русским фашистам". В бункере – ряд гранатометов РПГ наготове и бутылки с коктейлем Молотова.
Иван рассказал, как в этом районе сильно опарафинился отряд русских диверсантов: "Приехала наша скорая. Задержали ее. Говорят: торопимся на вызов. Но мужики были все в белых халатах! Они даже не знают, что наши врачи носят синие".
Украинское подразделение, куда Postimees отправился со своими немецкими коллегами, старательно маскировало технику.
Иван позволил нам осмотреться и спросил, сколько мы заметили пехоты и боевых машин. Мы нашли двоих за пять минут. Скажем так, большую часть ты не обнаружил, а вы, наверно, очень внимательные ребята! Значит, мы замаскировались неплохо", – рассмеялся десантник.
Сегодня Киев с населением в три миллиона человек (официальные данные на 2021 год: 2 963 155 человек) полон блокпостов, которые должны помешать русским передвигаться, если, несмотря ни на что, они попытаются проникнуть в город. Бетонные заграждения, автобусы, троллейбусы, трамваи и большие Х-образные танковые заграждения из металла – через каждые 500 метров.
Они еще не прямо в центре города, вроде Майдана, а начинаются где-то в километре от центра. Большинство мостов через Днепр закрыто.
О противотанковых "ежах" ополченцы на блокпосту сообщили, что те специально им привез бизнесмен, он поручил сотрудникам изготовить заграждения в своей фирме. Они заказали большой грузовик, погрузили все и доставили. Все по инициативе граждан.
Тысячи людей искали выход из Киева
Вчера весь день в сторону Киевского центрального железнодорожного вокзала двигался непрерывный поток беженцев. Мария, которая помогала людям с информацией в инфопункте, сказала, что особых вариантов выбраться из города нет; прежде всего люди выезжают из центра города на окраины.
Беженцев постоянно информировали, если удавалось найти вагоны и поезд готов был тронуться. "В принципе, возможности [покинуть город] никакой, но мы не знаем точно, что будет. За границу сейчас никто не выезжает", – рассказала Мария.
Хотя многие люди купили билеты на поезд заранее, всех желающих перевозят бесплатно.
Киевская семья с маленьким ребенком очень надеялась утром как-то перебраться из столицы во Львов. "Устали ночевать в здании парковки. К тому же, когда воздушная тревога, слушать его с пятилетней дочерью – то еще удовольствие", – говорит мама Наталья.
Сейчас в Украине находится около сотни граждан Эстонии, многие из которых пытаются выбраться из страны с помощью МИДа или самостоятельно. Есть и те, кто решил остаться в Киеве до тех пор, пока не наступит хоть какая-то определенность.
Postimees встретился в Киеве с супружеской парой, которая прибыла в Украину за день до начала боевых действий, 23 февраля. Иветта Кадакас и Игорь Бутенко сняли квартиру в центре Киева, но через два дня, получив тревожные военные известия, переехали, нашли приют в квартире у друзей, живущих в том же городе на окраине.
Бутенко сказал, что пока они справляются и еды хватает: "Магазины были открыты. Местные покупают там водку и картошку, деликатесы никто не берет".
Рассказывая о дальнейших мыслях и планах по наблюдениям за развитием войны, Бутенко выразил надежду, что война закончится через день-два: "Может, к тому времени будет хоть какая-то ясность. Должны сделать гуманитарные коридоры для выхода из осажденных городов, надеемся, может, по ним доберемся в какой-то лагерь беженцев. По международному праву это должно быть возможно. Вопрос только - когда. Конечно, надеемся на лучшее".
Бутенко добавил, что сейчас они с женой находятся в Киеве и присоединиться к потоку беженцев не пытаются: "Безопаснее всего было бы поездом [уехать], но мы туда не пойдем, там много людей и паника. Не хотим толкаться с женщинами и детьми, поэтому сейчас мы здесь".
В многоквартирном доме, где пока обитает пара из Эстонии, есть подвал, его подготовили и укрепили. Запаслись едой и водой. В том же районе был отряд добровольцев, который внимательно следил за всем и за всеми. Журналистам Postimees для интервью тоже пришлось пройти несколько придорожных блокпостов, где их тщательно проверили. Повсюду были складированы многочисленные коктейли Молотова. Караульные были вооружены как пистолетами, так и автоматами: "Мы надеемся отбиться и от мародеров", – сказал Бутенко.