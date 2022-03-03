Онлайн ⟩ Начался второй раунд переговоров Киева и Москвы. Война в Украине: день восьмой

Как бы это страшно ни прозвучало, но война в Украине идет уже неделю. На сегодня запланирован второй раунд переговоров между Киевом и Москвой. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях восьмого дня войны в режиме онлайн.

За неделю Украину покинули миллион человек

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

Отметим, что на 1 января 2022 года в Украине проживал 41 млн человек.

Расследование агрессии России в Украине началось

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что расследование вторжения России в Украину началось.

"После первичного анализа ситуации на Украине мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил Хан.

Ранее Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.

Украинская разведка: 4 марта Россия объявит военное положение

По данным украинской разведки, 4 марта в России будет введено военное положение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, подавляющее большинство россиян, которые находятся на высоких должностях и являются сотрудниками российских компаний, не понимают логику действий Владимира Путина, а "многие люди считают, что у него имеются проблемы со здоровьем". Российская сторона эти заявления назвала "уткой" из социальных сетей.

Российские войска взяли под свой контроль Херсон, в Мариуполе тяжелое положение

Черноморский портовый город Херсон - первый крупный город, взятый под свой контроль российскими войсками с начала вторжения на Украину. Мариуполь "близок к гуманитарной катастрофе", заявил заместитель мэра города Сергей Орлов.

Украина заполучила документы Черноморского флота: Кремль планировал закончить войну за 15 суток

В распоряжение Вооруженных сил Украины попали документы командира батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. Из них исходит, что Кремль планировал завершить войну в Украине за 15 суток - с 20 февраля по 6 марта.

Второй раунд переговоров Киева и Москвы

На четверг, 3 марта, анонсированы переговоры Украины и России на границе Беларуси. Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской делегацией могут начаться в 14:00 (по Риге). Однако в 13:54 по Риге советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что украинская делегация только вылетела на переговоры с российской стороной.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

По неофициальным данным РБК, переговоры могут начаться около 16:00. Первый раунд переговоров прошел 28 февраля и не принес ощутимых результатов и договоренностей.