Украина: 4 марта Россия объявит военное положение. Песков опровергает

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ намерена действительно ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург и города, где гораздо больше интеллигенции, которая понимает, что происходит в РФ", - отметил представитель украинской стороны Данилов.

По его мнению, подавляющее большинство россиян, которые находятся на высоких должностях и являются сотрудниками российских компаний, не понимают логику действий Владимира Путина, а "многие люди считают, что у него имеются проблемы со здоровьем".

На 4 марта в Москве анонсировались внеплановые заседания Госдумы и Совета Федерации. На них должны рассмотреть "предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление украинских военных: "слухи о планах российских властей ввести военное положение в ряде регионов страны - это утка".