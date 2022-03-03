Латвийский бренд Amoralle прерывает сотрудничество с Россией

"В ответ на вторжение России в Украину Amoralle замораживает любое сотрудничество с Россией. Поставки в Россию будут невозможны", - говорится в заявлении бренда.

Компания заявляет, что все заказы, полученные с 24 февраля этого года, не будут отправлены.

"Я призываю других сделать то же самое", - сказала Инесе Озола, основатель бренда Amoralle.

Согласно записям в Instagram-аккаунте компании, команда Amoralle Level Up также начала сбор пожертвований для помощи людям в Украине. Компания сообщает, что в Риге на улице Вентспилс, 50, корпус 1, каждый день с 9:00 до 22:00 можно пожертвовать самые важные на данный момент товары - продукты питания, средства женской гигиены, лекарства, корм для животных, дезинфицирующие средства и др.

Уже сообщалось, что несколько латвийских компаний в ответ на вторжение России в Украину прекратили сотрудничество не только с агрессорской Россией, но и с Беларусью.

Напомним, 1 марта в соцсетях латвийского бренда Madara Cosmetics появилась публикация, из которой следует, что у некоторой продукции компании теперь новые этикетки в поддержку Украины. Оценили их не все, бренду пришлось объясняться.

В своих публикациях в Instagram и Facebook бренд сообщил, что фасады магазинов компании были разукрашены в цвета украинского флага, а в некоторых магазинах были установлены "точки" для пожертвований, где можно приобрести продукцию с лимитированным дизайном. К публикации было добавлено и видео с новыми этикетками - тоже в поддержку Украины.