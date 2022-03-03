Украина оценила потери России в 9 тысяч убитых и раненых

По словам Минобороны России российские войска взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое; город Балаклея (Харьковская область) "освобожден от националистических батальонов", также выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в Киеве.

За все время войны поражены 1612 объектов, среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 РЛС.

Выведены из строя 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, рассказывают о потерях российских войск. За это время были убиты и ранены около 9 тыс. солдат российской армии.

Уничтожено 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 11 систем ПВО, 31 вертолет.