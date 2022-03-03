Премьер Литвы: воздержитесь от нападок на русскоговорящих
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает воздержаться от преследования русскоязычных и от любых выпадов, несмотря на продолжающиеся вторжение России в Украину.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призывает воздержаться от преследования русскоязычных и от любых выпадов, несмотря на продолжающиеся вторжение России в Украину.
"Следует воздержаться от любых действий, которые каким-либо образом создают основу для путинской пропаганды в распространении лжи о каких-либо ксенофобских или прочих выпадах в Литве", - заявила премьер, реагируя на осквернение памятников советским солдатам в Юрабркском и Кайшядорских районах.
"У поклонников Путина нет национальности - я хочу это подчеркнуть. Я хочу призвать всех, чтобы в нашем окружении не было никаких даже малейших проявлений, которые бы позволяли считать, что мы каким-то образом перекладываем ответственность путинского режима на наших русских сограждан", - сказала Шимоните.