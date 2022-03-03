Минобороны: в Telegram гуляет видео, где латышей называют нацистами

По данным Минобороны, в пропагандистском ролике говорится, что нацистские и русофобские латыши довольны решением Украины сформировать легион иностранных солдат из европейских добровольцев, так как это возможность убить как можно больше русских.

Кроме того, в этом видео война в Украине по-прежнему именуется "российской спецоперацией". А также подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский пытается сохранить свою власть любой ценой и поэтому формируется легион иностранных солдат-добровольцев.

Распространитель этого видео уже попал в поле зрения латвийских органов госбезопасности за разжигание межнациональной розни. Цель создателей пропагандистского видео - поляризовать латвийское общество. Минобороны отмечает, что авторы ролика не отличались особой оригинальностью. Основой для его создания являются исторические факты о Латышском легионе во время Второй мировой войны, отраженные в выгодном свете, где латышей снова называют нацистами.

В ответ Минобороны приглашает авторов видео посмотреть на то, что российская армия делает в Харькове и других городах Украины, - это как раз то, что они вроде бы приписывают латышам.

Минобороны уже сообщало, что с началом войны в Украине значительно активизировались дезинформация и целенаправленная пропаганда со стороны России с целью повлиять на общественное мнение в свою пользу. Ведомство призывает жителей Латвии критически оценивать содержание информации и ее источники.

При этом подчеркивается, что Латвия является безопасным домом для всех - как латышей, так и русских, а также спасающихся от войны украинцев. Русскоязычные жители Латвии не несут ответственности за войну Путина против Украины, подчеркнули в министерстве, добавив, что в эти трудные времена люди должны быть едины, избегать оскорблений и не сталкиваться друг с другом.

Министерство обороны указало, что Латвия и все ее жители в безопасности, потому что: "Мы все защищены сильными Национальными вооруженными силами независимо от этнической принадлежности, членством в НАТО и статьей 5 Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одно государство является нападением на весь альянс, то есть на 30 стран с совокупным населением более 1 миллиарда человек в Европе, США и Канаде", - пояснили в министерстве.