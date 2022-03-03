Последствия путинской угрозы: в эстонских аптеках полностью раскупили запасы йода?

"Йод покупают как ненормальные! Новая мания! Уже звонили из Латвии - где найти, где купить, в интернет-магазинах тоже больше нет", - сетуют в соцсетях.

"Боятся ядерной атаки", - пишут в ответ.

Охота за йодными таблетками в последние дни действительно идет полным ходом. В настоящее время в Тынисмяэской аптеке Südameapteek имеется 11 коробок таблеток йода. По словам аптекаря, их действительно в последние дни покупают больше, чем обычно, но все же не оптом. "Мы вчера получили пополнение запасов. Спрашивают и покупают больше, чем обычно", - признается аптекарь.

На сайте Ravimiinfo, где отражается информация о лекарствах, результат поиска не показывает таблетки йода, а только йод для очищения ран. Таблетки йода также отсутствуют в интернет-магазине аптеки Benu; аналогичная ситуация сложилась в интернет-магазине Südameapteek.

Почему люди cкупают йод? В случае возможной ядерной катастрофы в окружающую среду может быть выброшено большое количество радиоактивного изотопа йод-131. Период полураспада этого радионуклида довольно короткий, восемь дней, но он летуч и при вдыхании или употреблении в пищу оседает в щитовидной железе и может привести к раку щитовидной железы, пишет Postimees.

"Если действовать быстро и использовать обычный стабильный йод до воздействия радиоактивного изотопа йода, то запасы йода в нашей щитовидной железе станут насыщенными, и радиоактивный йод не сможет там накапливаться", - объясняет научный сотрудник института физики Тартуского университета Сийри Салупере.

Салупере подчеркивает, что прием таблеток йода оправдан только в случае очень высокого уровня радиации. Крайне маловероятно, что в результате аварии на территории Украины в Эстонию попадет столько радиоактивного йода, что будет оправдана йодная профилактика.