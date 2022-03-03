В Латвии заблокируют интернет-ресурсы, связанные с пропагандистским изданием "Спутник"

NEPLP принял решение заблокировать интернет-ресурсы, связанные со "Спутником", на всей территории Латвии, в том числе портал Baltnews.com.

Операторы будут оперативно проинформированы о таком решении, и сегодня доступ к этим ресурсам должен быть закрыт.

Также NEPLP решил ограничить ретрансляцию на территории Латвии канала "Бел Рос". Этот канал будет удален из вещания после публикации заявления соответствующего решения - в пятницу или понедельник.

Аболиньш также сообщил, что в ответ на запрет NEPLP русскоязычная социальная сеть Одноклассники.ру удалила запрещенные в Латвии телеканалы из Live, или раздела прямого эфира. "Наша деятельность достигла своей цели", - подчеркнул глава NEPLP.

Как сообщалось, больше не транслируются и программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии.

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш сообщил агентству LETA, что программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва" приостановлены, так как в ходе проверки совладельца компании Baltijas mediju alianse Олега Солодова "было необходимо принять такое решение". Аболиньш пояснил, что он также получил информацию от ответственных служб, характер которой не может раскрыть.