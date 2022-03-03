В Латвии заблокируют интернет-ресурсы, связанные с пропагандистским изданием "Спутник"

NEPLP принял решение заблокировать интернет-ресурсы, связанные со "Спутником", на всей территории Латвии, в том числе портал Baltnews.com.
Операторы будут оперативно проинформированы о таком решении, и сегодня доступ к этим ресурсам должен быть закрыт.
Также NEPLP решил ограничить ретрансляцию на территории Латвии канала "Бел Рос". Этот канал будет удален из вещания после публикации заявления соответствующего решения - в пятницу или понедельник.
Аболиньш также сообщил, что в ответ на запрет NEPLP русскоязычная социальная сеть Одноклассники.ру удалила запрещенные в Латвии телеканалы из Live, или раздела прямого эфира. "Наша деятельность достигла своей цели", - подчеркнул глава NEPLP.
Как сообщалось, больше не транслируются и программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", которые были самыми популярными русскоязычными каналами в Латвии.
Председатель NEPLP Иварс Аболиньш сообщил агентству LETA, что программы "ПБК Эстония" и "ПБК Литва" приостановлены, так как в ходе проверки совладельца компании Baltijas mediju alianse Олега Солодова "было необходимо принять такое решение". Аболиньш пояснил, что он также получил информацию от ответственных служб, характер которой не может раскрыть.
NEPLP также отозвала лицензию на вещание на территории Латвии канала "Беларусь 24", потому что он находится под фактическим контролем гражданина Белоруссии Ивана Эйсмонта, находящегося под санкциями ЕС. Решение вступает в силу сегодня, а это значит, что в ближайшие часы этот канал должен исчезнуть из латвийского информационного пространства.