"Написал, что поедет на защиту беззащитных": как в России семьи пропавших военных пытаются узнать их судьбу

Ольга Дральнова отвечать на вопросы Би-би-си о Евгении Смирнове отказалась, подтвердив лишь, что Смирнов - ее сын. Мать добавила, что всю информацию о нем можно "смотреть в интернете".

В друзьях у Дральновой во "ВКонтакте" нашелся "Антон Смирнов" с той же датой рождения, которую на видео, распространяемом украинскими телеграм-каналами, называет пленный. Там также был указан номер телефона. Проверив его в программе, позволяющей посмотреть, как абонент записан в телефонных книгах других людей, Би-би-си убедилась, что телефоном действительно пользовался Евгений Смирнов. У некоторых номер записан как "Сапер Смирнов", "Ефр Смирнов" (вероятно, имеется в виду звание ефрейтор) и "Женя Шапы".

Пять друзей "Антона Смирнова" во "ВКонтакте" подтвердили, что пленный солдат на видео - Евгений. Смирнов служит в мотострелковом полку, дислоцированном в Наро-Фоминске. По словам друзей Смирнова, он там уже 3 года. "Добрый мальчик, из увлечений не знаю, что любит, тоже как-то не доводилось обсудить, ну а так скажу, что не даст в обиду, спокойный человек", - рассказала Би-би-си его подруга Аня.

"Я не понимаю действий со стороны Украины"

Васса Васильева из Иркутска ищет своего племянника, сына бабушки - 21-летнего Тимура Очирова. "Это он в Таманской дивизии имени Калинина, что ли... Нет, с его частью мы не связывались. Мы оставили заявку на украинском канале на всякий случай, перестраховаться, исключить тот факт, что что-то плохое случилось", - говорит она.

Очиров - контрактник, служил под Москвой, последний раз выходил на связь две недели назад. "Мы знаем, что его отправили на Украину под видом того, что это учения. Две недели назад он говорил, что их из-под Москвы уже отправили на границу. С тех пор ни слуху ни духу. Но мысль о том, что их могут туда отправить, у нас была, мы настраивались на то, что он туда попадет. Он под Москвой, самая близкая часть... не знаю, как сказать, к власти, что ли".

- Обстановка сейчас в стране и странах, ближних к нам, это страшно. Кадры из Украины, само собой, видели, всего в интернете насмотришься и начитаешься.

- Вы верите в то, что Россия действует избирательно и только против военных объектов?

- Нет… Скорее нет.