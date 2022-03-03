"Написал, что поедет на защиту беззащитных": как в России семьи пропавших военных пытаются узнать их судьбу

"У него искривление позвоночника, и сердце, и зрение плохое. Но сказали, годен-годен, - переживает Ростовцева. - Он был полный такой у меня, жирочек раньше у него был, а из армии прислал фотографию - вообще худоба худобой. Я говорю "Куда у тебя все девалось?" - "Это же, бабушка, армия".
Контракт он подписал год назад уже на Дальнем Востоке. Ростовцева говорит, что сначала ему платили 18 тысяч рублей, затем 24 тысячи. Но почти все деньги уходили на оплату квартиры - он с друзьями переселился туда из полутемной казармы с холодной водой. Из рассказов внука о том, что ему приходится отдавать часть денег на бензин, плакаты и т.д, Ростовцева предположила, что у него вымогают деньги, и пожаловалась в прокуратуру. Но там ответили, что никто у него ничего не вымогал.
Когда внука отправили в Беларусь, им якобы обещали за час белорусскими деньгами три тысячи рублей, говорит Ростовцева, но, по ее сведениям, заплатили только часть зарплаты - 16 тысяч, ни командировочных, ни суточных. "Он даже сам не знал, что их куда-то дальше пошлют. Не знали они этого, только говорил, что "учебка, учебка, закончится и домой", - повторяет она.
"Зайчик, связь появится, я тебе позвоню"
"Если бы я знала, где он сейчас находится, я бы сама собралась и поехала к этим людям и молила бы их о пощаде", - говорит Наталья, мать 20-летнего рядового Павла Кравченко из Иркутской области.
Кравченко служил контрактником в Подмосковье в должности механика-водителя, откуда, судя по рассказам его родственников, и уехал "в поля на учения". Где конкретно проходили учения, семья не помнит. "Он был спокоен, как всегда, разговаривал с мамой. Все нормально, здоров, кушает, спит", - вспоминает Наталья.
"Он сказал: "Зайчик, связь появится, я тебе позвоню", - пересказывает последний разговор с Павлом его девушка Дарья. Он тоже состоялся 23 февраля. С 23 февраля информации о Кравченко у них не было. А двое суток спустя в соцсетях появилось видео, на котором он с заклеенными скотчем глазами рассказывает о себе и называет адрес своих родителей.
После эфира "Ищи своих", в котором были указаны номера родственников российских военных, подруге Кравченко Дарье начали звонить и писать с незнакомых номеров - украинских и российских. "Мне стали написывать: "Забирайте свой труп или мы его сожжем", - говорит Дарья. - Но он живой, я это знаю по видео. Мне писали: "Вот он сдох, как собака. Пошел убивать детей". Но он не знал, куда он пошел".
"Если бы он знал, куда его отправляют, он бы мне сказал, - уверена девушка. - Он ничего не говорил. Им могли сказать, что они поехали туда, но не сказали, что они поехали воевать? Может, так и есть, что их отправили, а они на самом деле не знали. Потому что он сказал на видео "Я не хотел воевать, я жить хотел". Они даже сами положили оружие, потому что он жить хотел".