Посольство России в Латвии в дальнейшем будет находиться на улице Независимости Украины

Решение было принято, чтобы выразить поддержку независимости Украины, неделимости территории и движению к европейской интеграции, а также чтобы выразить самую сильную поддержку героической борьбе народа Украины во время вторжения России.

В середине этой недели похожее решение принял Вильнюс, где посольство России будет теперь находиться на улице Героев Украины.

"Мы пришли к единому мнению, что назовем безымянную сейчас улицу, которая ведет от улицы Латвю к посольству, улицей Украинос Дидвирю (Героев Украины), - сообщил мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. - Посольство России, поменяйте визитные карточки: Украинос Дидвирю, 2. Визитная карточка каждого сотрудника российского посольства теперь должна отдать дань уважения героям Украины. А каждый, кто пишет письмо в посольство, должен будет подумать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины".