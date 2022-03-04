Пт, 4.03.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Общество ресторанов: в сфере уже наблюдается влияние войны

Янис Йензис ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Спустя неделю после начатых президентом России Владимиром Путиным военных действий в Украине, в деятельности ресторанной сферы Латвии уже наблюдается влияние войны, заявил президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

Люди отменяют запланированные ранее торжественные мероприятия, сказал Йензис, однако отметил, что "это ничто по сравнению со страданием украинского народа".

Военные действия повлияют как на ресторанную, так и на туристическую сферы, а также на экономику в долгосрочной перспективе, сделал прогноз Йензис.

"В нашем регионе, возможно, упадут всеобщие показатели туризма, туристы из Европы тоже будут более внимательными, планируя путешествия в Латвию, принимая во внимание то, что мы граничим с Россией", - сказал Йензис.

Жители Украины, Беларуси и особенно России создавали большую часть туризма, однако в связи с тем, что большая часть российских гостей не была вакцинирована признанными в ЕС вакцинами, снижение числа гостей из этой страны ощущалось и ранее во время пандемии Covid-19.

Предприятия ресторанной сферы до сих пор активно вступали в мероприятия по поддержке Украины, в том числе обеспечивая питание водителям и беженцам, а также предлагая рабочие места в сфере.

Он указал, что коллеги по сфере готовы не только предложить работу, но и помочь решить вопросы места жительства и образования в случае, если в Латвию прибывает украинская семья с детьми.

Некоторые предприятия ресторанной сферы уже трудоустроили гастарбайтеров из Украины, многие из которых поехали обратно на родину воевать.

Кроме того, Йензис призвал общество помнить, что "это война Путина, а не война русского народа",

и что не все русские - сторонники Путина, поэтому он призвал жителей Латвии с человечностью оценивать ситуацию и "не набрасываться" на русскоговорящих людей.

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