Сб, 5.03.2022
Как обычно, больше покупают продукты с более долгим сроком хранения - например, макароны, гречку, каши, консервы, сахар, соль, заметен и повышенный спрос на товары украинского производства, что связано с тем, что люди очень хотят поддержать Украину и ее народ Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima
Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima

В Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

Никита Михалков ФОТО: скриншот видео

В Украине заочно арестовали российского режиссера Никиту Михалкова, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на прокурора Украины Ирину Венедиктову. 

Режиссера Никиту Михалкова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он неоднократно высказывался в поддержку "военной спецоперации" России.

Напомним, по словам Никиты Михалкова, "спецоперация" РФ в Украине "должна, по идее, установить мир хотя бы на Донбассе". Фрагмент его высказывания в программе YouTube-канала "Бесогон ТВ" опубликовал телеканал "Дождь".

Михалков понимает, что эфиры переполнены различными мнениями об этом, но этот факт его не удивляет, а удивляет то, что говорят западные коллеги.

"Меня больше волнует, что говорят наши коллеги здесь. Почему вы сейчас заверещали все? Потому что возникла опасность санкций! Потому что у вас дети учатся там, потому что там банки. Не дай бог, что-то перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. И чтобы этого не случилось или вас это не затронуло, вы рыдаете по поводу бедного украинского народа.

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