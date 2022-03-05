В Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

Режиссера Никиту Михалкова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он неоднократно высказывался в поддержку "военной спецоперации" России.
Напомним, по словам Никиты Михалкова, "спецоперация" РФ в Украине "должна, по идее, установить мир хотя бы на Донбассе". Фрагмент его высказывания в программе YouTube-канала "Бесогон ТВ" опубликовал телеканал "Дождь".
Михалков понимает, что эфиры переполнены различными мнениями об этом, но этот факт его не удивляет, а удивляет то, что говорят западные коллеги.
"Меня больше волнует, что говорят наши коллеги здесь. Почему вы сейчас заверещали все? Потому что возникла опасность санкций! Потому что у вас дети учатся там, потому что там банки. Не дай бог, что-то перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. И чтобы этого не случилось или вас это не затронуло, вы рыдаете по поводу бедного украинского народа.