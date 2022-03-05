В Украине заочно арестовали Никиту Михалкова

"Меня больше волнует, что говорят наши коллеги здесь. Почему вы сейчас заверещали все? Потому что возникла опасность санкций! Потому что у вас дети учатся там, потому что там банки. Не дай бог, что-то перекроют. У вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно. И чтобы этого не случилось или вас это не затронуло, вы рыдаете по поводу бедного украинского народа.