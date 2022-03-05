Мать срочника в Беларуси: “Мы молимся, чтобы наших детей никуда не отправили”

"Все мы мамы, мы можем и должны и молиться. Я хотела донести, что я против того, что Беларусь втягивают в войну, что с нашей территории идут атаки", - рассказала Русской службе Би-би-си одна из матерей Елена (имя изменено из-за опасений за безопасность женщины).

Елена вспоминает, что на входе в храм к ней подскочили незнакомые мужчины в черной одежде: один из них начал снимать ее на видео, другой стал задавать вопросы.

"Он стал угрожать мне сутками и ответственностью, если я тут вдруг "собираюсь что-то устраивать". Потом потребовал документы. Он кричал на меня: вы поняли, что вам грозит?! Я была в таком смятении, что даже не помню, что ему ответила", - вспоминает Елена.

"Когда я зашла в собор, увидела там других женщин, рассказала, что произошло. Мне шепнули, что в соборе полно тихарей [оперативников в штатском - ред.], - вспоминает Елена. - Позже человек, который подходил ко мне на улице, зашел в храм, начал ходить кругами, что-то выискивать".

После окончания службы Елена быстро покинула храм и уехала домой. Позже она узнала, что других женщин, пришедших помолиться, начали задерживать.

"Когда женщины вышли из храма, к ним начали подходить тихари и требовать документы для установления личности, - говорит православный теолог Наталья Василевич. - Одна из женщин побежала в храм за священником, который собирался проводить женщин до метро. Он вышел и попросил оставить женщин в покое. Однако милиция завела четверых верующих в бус [он же "автозак" - ред.], а потом их отвезли в РУВД."

"Одна из моих подруг вырвалась из рук силовика. Сегодня к ней пришли домой. Что будет с ней сегодня вечером - я не знаю", - добавляет Елена. - Учитывая, что нас всех снимали на камеру, возможно все. Сейчас сижу и чищу телефон".

Елена считает, что причиной задержания стала информация о молитве, размещенная в одном из телеграм-каналов: "Так на нас вышли и ждали заранее".

После проверки документов женщин отпустили: супругам-журналистам издания "Новы час", также находившимся в храме, дали по 15 суток.

ФОТО: BBC

"Говорят, что они поедут на укрепление границы"

В октябре сын Елены Игорь (имя изменено) был призван на срочную службу. 24 февраля, в день, когда началось российское вторжение в Украину, роту, в которой он находится, перевели на казарменное положение.

"Когда 24 февраля сын приехал за вещами, он плакал. "Мама, нас всех подняли по тревоге", - говорил он. Я не верила, что это реальность. Пришли мои родители, мы с ним прощались, как будто отправляли его на войну, плакали. Я все эти дни скидываю ему памятки, что надо сдаваться", - добавляет Елена.

По словам Елены, сейчас сыну говорят, что они поедут на укрепление границы, он свято в это верит.

"Мы живем теперешним часом и молимся, чтобы их никуда не отправили, и наши дети не принимали участия в этой братоубийственной войне", - говорит она.

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