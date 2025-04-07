"Это издевательство". Строители защитной дамбы в Екабпилсе шокированы обвинениями KNAB

Европейская прокуратура считает, что Екабпилсское самоуправление, возможно, манипулировало результатами тендера. Также есть подозрения в нарушении других правил, в том числе, использования слишком дорогих и некачественных материалов при строительстве защитной дамбы.

Известно, что одним из задержанных был председатель Райвис Рагайнис, который был освобожден. Об этом он заявил в Facebook. 360TV Ziņas связаться с ним не удалось из-за отключения его телефона. Рагайнис пишет, что без каких-либо запретов со стороны KNAB может вернуться к исполнению обязанностей председателя думы.

Но 360TV Ziņas выяснили, что среди задержанных, возможно, есть и один из заместителей председателя - Карлис Старс и депутат Айгар Нитишс. Эта информация, правда, публично не подтверждена.

"Самоуправление хорошо работало в рамках закона. Такое событие - большой шок. (Значит, вы не допускаете выявления незаконных действий?) Обо всем этом у меня нет никакой малейшей информации", - заявил передаче исполнительный директор Екабпилсской краевой думы Улдис Скрейверс.

На предприятии Jēkabpils PMK, которое ведет строительство защитной дамбы, обвинения в сговоре с самоуправлением и проведении некачественных работ также отвергают, называя это скорее политической игрой. "Все сделано. Пустите это по Латвии, пусть едут все инженеры, я готов со всеми поговорить. Это издевательство. (Ваша совесть чиста?) Однозначно", - отмечает совладелец Jēkabpils PMK Арнис Путниньш.