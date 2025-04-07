Инфекция кишечной палочки в Латвии: данные свидетельствуют как минимум о двух источниках заражения

В SPKC сообщили, что находятся в контакте с экспертами Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по поводу проводимых эпидемиологических мероприятий.

Сегодня вечером в Латвию прибудут два эксперта ECDC - эпидемиолог и бактериолог, которые имеют большой опыт в расследовании вспышек инфекций кишечной палочки, чтобы поддержать латвийских специалистов.

По мнению экспертов, в настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой произошло вне учебных заведений, так как случаев заболевания у тех, кто не посещал учебные заведения, не наблюдается.

Анализ заболеваемости не указывает на дальнейшее распространение инфекции среди контактных лиц.

Вместе с тем образовательным учреждениям и родителям рекомендуется внимательно следовать рекомендациям специалистов: образовательным учреждениям необходимо установить причины отсутствия детей в группе, где был зарегистрирован случай заболевания, а также причины отсутствия персонала, контактировавшего с заболевшим ребенком.

Также нельзя допускать в образовательное учреждение детей с болями в животе, диареей, тошнотой, рвотой или повышенной температурой тела. Заболевшего ребенка следует немедленно изолировать от окружающих и сообщить об этом родителям по телефону.

Уже сообщалось, что в ходе текущей вспышки на данный момент подтверждено 57 случаев заболевания, из них 50 среди детей и семь среди взрослых.

Всего на данный момент госпитализирован 31 пациент - 30 детей и один взрослый.