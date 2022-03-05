Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой? Мнения разделились

В большинстве автомобилей, выпущенных до 1995 года, использовался карбюратор - устройство, смешивающее воздух и топливо. При использовании карбюратора важно дать машине поработать несколько минут на холостом ходу перед поездкой, чтобы убедиться, что двигатель работает правильно. В 1980-х и 1990-х годах автомобильная промышленность перешла на впрыск топлива, что устранило необходимость в карбюраторе. И тут начинаются разногласия во мнениях.

Одни говорят, что ехать можно сразу, но только на маленькой скорости, а другие до сих пор считают, что машинам несколько минут нужно поработать на холостом ходу, чтобы масло прогрелось и приобрело нужную вязкость.

Джозеф Хенмиллер, президент Ассоциации технического обслуживания и ремонта автомобилей, говорит, что "масло - это кровь двигателя". Он указывает, что, перед тем, как начать движение в холодную погоду, автомобиль должен проработать на холостом ходу в течение одной-двух минут. К примеру, если ночью температура опустилась ниже нуля и достаточно холодно, чтобы ветровые стекла замерзли, это явный признак того, что масло необходимо нагреть, чтобы оно могло равномерно течь через двигатель.

"В холодную погоду жидкости густеют, поэтому для смазки требуется от 60 до 120 секунд", - сказал Хенмиллер.

У экспертов Penzoil другая теория.

Технический консультант Шен Симмонс сказала, что все это - миф.

"Хотя прокачка моторного масла при очень низких температурах занимает больше времени, мы говорим о миллисекундах, а не о минутах", - утверждает она. "Ваш двигатель будет нагревать масло намного быстрее на нормальных оборотах, чем на холостом ходу".

Моторное масло в двигателе автомобиля ФОТО: Shutterstock

В Агентстве по охране окружающей среды США (EPA) согласны с теми, кто говорит, что прогревать машину не только бесполезно, но и расточительно.

И EPA, и сайт Energy.gov заявляют, что автомобиль не должен работать на холостом ходу более 30 секунд. Это не только более экологично, но и экономнее. Работа на холостом ходу в течение 30 секунд фактически потребляет больше топлива, чем перезапуск автомобиля.

Во многих местах определяется, как долго автомобиль может работать на холостом ходу. Например, Миннеаполис ограничивает время простоя до трех минут, за исключением случаев, когда температура ниже -18 градусов, или выше 32 градусов. Тогда автомобиль может работать до 15 минут.

Подобные правила действуют в Чикаго, Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне и других городах.

Тех, кого поймают за рулем стоящего и работающего автомобиля слишком долго, могут оштрафовать.