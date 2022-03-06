Генеральный штаб Украины: Россия планирует занять дамбу ГЭС к югу от Киева

В нем сказано, что Россия планирует захватить дамбу Каневской ГЭС, которая находится в около 150 километрах к югу от Киева.

В сообщении также сказано, что отряды российской армии пытаются проникнуть на юго-западные окраины Киева и что российские солдаты пытались приблизиться к шоссе, ведущему в Бориспольский аэропорт, находящийся рядом с Киевом.

Наблюдается также передвижение около 100 единиц военной техники России (в том числе оборудование для запуска ракет) в направлении Козельца. Козелец находится в примерно 70 километрах к северо-востоку от Киева.