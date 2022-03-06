В Ирпене жители, которые пытались покинуть город, попали под обстрел, а в Мариуполе - гуманитарная катастрофа. В свою очередь, аэропорт Винницы полностью уничтожен. Это итоги одиннадцатого дня войны в Украине - весь день RUS TVNET следил и собирал главное.

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Аэропорт Винницы полностью уничтожен

Владимир Зеленский сообщил, что по аэропорту Винницы выпустили восемь ракет, в результате атаки аэропорт полностью уничтожен, пишет Русская служба BBC.

После ракетного удара россиян по аэропорту Винницы президент Украины выступил с новым обращением. Он снова призвал страны, поддерживающие Украину, защитить ее с воздуха и объявить над ней бесполетную зону.

Спасатели извлекли из-под завалов разбомбленного российскими войсками аэропорта Винницы трех человек и одного погибшего, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что под завалами остались шесть человек.

"Есть потери и среди военных, и среди гражданских. Сейчас завалы еще не разобраны, поэтому будем еще уточнять, сколько людей погибло", - передает слова мэра Винницы Сергея Борзова агентство Интерфакс-Украина.

Эвакуация жителей Мариуполя снова провалилась

Эвакуация мирных жителей из Мариуполя была приостановлена, сообщают украинские власти, пишет Русская служба BBC.

"Россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города. Вывозить людей в таких условиях крайне опасно", - написал у себя в Telegram-канале глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Мариупольский городской совет в своем Telegram-канале тоже обвиняет россиян, а также извещает, что колонна с гуманитарной помощью, которая выехала сегодня в Мариуполь из Запорожья (расстояние - 230 км), все еще находится в пути.

Представитель самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать соблюдение "режима тишины" для обеспечения выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя, пишет Интерфакс.

В Ирпене жители, которые пытались покинуть город, попали под обстрел

Жители города Ирпень в Киевской области попали под обстрел, когда пытались покинуть населенный пункт, сообщают корреспонденты с места событий, пишет Русская служба BBC.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", огонь предположительно велся из минометов российскими военными. Независимого подтверждения этой информации нет.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил о гибели восьми мирных граждан в результате обстрела, в том числе семьи с двумя детьми.

В Мариуполе - гуманитарная катастрофа, сообщают "Врачи без границ"

Город на Азовском море с населением более 400 тысяч человек был окружен российскими войсками, попытка установить перемирие для эвакуации населения в субботу, 5 марта, провалилась. "Ситуация катастрофическая и ухудшается с каждым днем, - подчеркнул Лоран Лигоза, координатор MSF в Украине. - Водопровода больше нет, у людей проблемы с доступом к питьевой воде. Нет электричества и отопления. Еда заканчивается, магазины пусты. В город уже несколько дней ничего не привозят".

ООН: с начала войны Украину покинули больше 1,5 миллиона беженцев

Это самый быстрорастущий миграционный кризис Европы со времен Второй мировой войны.

Антивоенные протесты и жесткие задержания в России

В 56 городах России (включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Красноярск) проходят антивоенные акции. Задержано уже 4400 человек.

Больше всего задержанных в Москве (1648 человек), Санкт-Петербурге (1194 человека) и Новосибирске (271 человек).

Кинокритик Антон Долин находится в Латвии. В РФ он получил угрозы

Кинокритик Антон Долин сообщил в соцсетях, что покинул Россию. Перед отъездом на дверях их квартиры написали символ Z. Сейчас он с семьей находится в Латвии на кинофестивале "Артдокфест".

Генеральный штаб Украины: Россия планирует занять дамбу ГЭС к югу от Киева

Российские войска намерены занять дамбу гидроэлектростанции (ГЭС) к югу от Киева, говорится в опубликованном в воскресенье докладе генштаба ВСУ.

Борис Джонсон сообщит о международном плане действий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается сообщить о международном плане действий с целью добиться того, чтобы вторжение России в Украину потерпело неудачу, в субботу вечером сообщили на Даунинг-стрит.

План из шести пунктов выглядит следующим образом:

формирование международной коалиции для оказания гуманитарной помощи Украине;

поддержка самообороны Украины;

усиление экономического давления на Россию;

предотвращение "ползучей нормализации" российской деятельности в Украине;

укрепление безопасности и устойчивости во всем евроатлантическом регионе;

использование дипломатических путей к деэскалации при полном участии Киева.

Mastercard и Visa прекратили транзакции в России

Все транзакции компаний на территории России будут прекращены в ближайшие дни. Карты Mastercard и Visa, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в России. Mastercard и Visa обещают восстановить работу в России, "когда это будет уместно или если это будет разрешено законом".

Украина приостанавливает экспорт отдельных продуктов питания

Украина приостановила экспорт ряда социально важных продуктов: мясо, рожь, овес, гречиха, сахар, пшено, пищевая соль, сообщает УНИАН со ссылкой на постановление правительства Украины. Еще на пять позиций разрешение на экспорт будет выдавать Министерство экономики страны: пшеница, кукуруза, мясо птицы, куриные яйца, масло.

Текстовая трансляция за 6 марта и ночь на 7 марта:

Галерея: Завод во Львове, где приготавливают коктейли Молотова

Галерея: беженцы из Украины на границе с Польшей

Галерея: Разрушенный Харьков