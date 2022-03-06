Имя Валерия Меладзе убирают с афиш после антивоенных высказываний

"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".