Имя Валерия Меладзе убирают с афиш после антивоенных высказываний
Портал StarHit.ru сообщает, что концерты с участием Валерия Меладзе срочно переносятся. Журналисты предполагают, что это может быть связано с его антивоенными высказываниями.
Портал StarHit.ru сообщает, что концерты с участием Валерия Меладзе срочно переносятся. Журналисты предполагают, что это может быть связано с его антивоенными высказываниями.
8 марта в Москве должен был пройти концерт артиста в честь Международного женского дня. СМИ сообщают, что некоторое недовольные россияне, якобы пошли сдавать билеты, после высказывания Меладзе против войны в Украине.
В ответ на это организаторы перенесли выступление Валерия Меладзе и пригласили вместо него легендарных Александра Серова и Юрия Антонова.
Напомним, ранее российский певец Валерий Меладзе записал эмоциональное видео в Instagram, в котором призвал Россию прекратить военные действия:
"Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться - для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить".
Ранее Максим Галкин разместил на своей Instagram-странице видео, в котором недовольные жители Архангельска требуют вернуть деньги за отмененный концерт.