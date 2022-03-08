Курсируют ли в Харькове старые рижские трамваи? Объясняет Rīgas satiksme

"Да, может быть, что эти трамваи когда-то курсировали в Ригу. В Харьков за несколько этапов в свое время было продано довольно много трамвайных вагонов модели Tatra T3, - указала Розите. - Да, эти приобретены у Rīgas satiksme, затем они были переделаны на работу с пантографом, так как в Риге трамваи atra T-3A получали ток через контактную штангу".