Курсируют ли в Харькове старые рижские трамваи? Объясняет Rīgas satiksme

Как пояснила порталу TVNET представитель предприятия Инесе Розите, Rīgas satiksme организует различные аукционы, в том числе и по продаже, например, трамваев, троллейбусов и других транспортных средств/
"Да, может быть, что эти трамваи когда-то курсировали в Ригу. В Харьков за несколько этапов в свое время было продано довольно много трамвайных вагонов модели Tatra T3, - указала Розите. - Да, эти приобретены у Rīgas satiksme, затем они были переделаны на работу с пантографом, так как в Риге трамваи atra T-3A получали ток через контактную штангу".
Напомним, во вторник официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту сообщила, что за 12 дней войны из Украины были вынуждены уехать два миллиона человек.
Ситуация в Украине - "самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны", отметила Манту.