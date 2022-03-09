Дочь экс-политика Эйнара Репше рассказала, что отец не знал о ее свадьбе

Как писал RUS TVNET, о радостном событии она сообщила в соцсетях 2 марта.

Репше рассказала изданию Kas Jauns?, что они расписались в рижском Пардаугавском ЗАГСе, а в будущем планируют свои отношения укрепить и перед Богом, обвенчавшись в церкви.

Свидетелями стали мама Мадары - музыкант Ингуна Гринберга и коллега и друг супруга Матисс Тучс.

"Они были единственными, кто знал о нашей свадьбе. Спасибо им от всего сердца! Для остальных наших близких и друзей, конечно, стало шоком, что мы скрыли свадьбу", - сказала Мадара, дав понять, что о свадьбе не знал и ее отец, экс-политик Эйнар Репше.

После регистрации брака они вчетвером отправились в Юрмалу.

После свадьбы фамилия Мадары будет Репше-Штерна. И ее муж взял фамилию супруги, став Армандом Репше-Штерном.

Напомним, осенью 2021 года Репше сообщила, что находится в отношениях. Талантливый фотограф рассказала, что ее друг Арманд поет в Государственном академическом хоре и "делает суперремонты".