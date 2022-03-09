Чт, 10.03.2022
Я никогда не прощу Путина за то, что я лежала в коридоре под снарядами, обняв своего ребенка и закрывая ее своим телом. Лариса Гнатченко, журналист из Харькова
Лариса Гнатченко, журналист из Харькова

Захарова: В задачи "спецоперации" не входит свержение власти в Украине

Сергей Лавров и Мария Захарова ФОТО: Reuters/ScanPix

Министерство иностранных дел России выступило с очередным заявлением по поводу "специальной военной операции" в Украине. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в задачи "спецоперации" в Украине "не входит свержение действующей власти в этой стране", пишет "Медуза".

По ее словам, в задачи "операции" также не входит "ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности".

"Приходится все это повторять, исходя из того количества дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами", - отметила Захарова.

При этом какие именно цели преследует "специальная операция" в Украине, Захарова не уточнила.

Ранее российские чиновники делали весьма противоречивые заявления по поводу отношения России к украинской власти.

Например, президент Владимир Путин призывал украинских военных к государственному перевороту, так как с ними России якобы будет "легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве", тогда как его пресс-секретарь Дмитрий Песков признавал Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.

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