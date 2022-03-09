Захарова: В задачи "спецоперации" не входит свержение власти в Украине

По ее словам, в задачи "операции" также не входит "ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности".

"Приходится все это повторять, исходя из того количества дезинформации и классических вбросов, которые разрабатываются западными спецслужбами", - отметила Захарова.

При этом какие именно цели преследует "специальная операция" в Украине, Захарова не уточнила.

Например, президент Владимир Путин призывал украинских военных к государственному перевороту, так как с ними России якобы будет "легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве", тогда как его пресс-секретарь Дмитрий Песков признавал Владимира Зеленского легитимным президентом Украины.