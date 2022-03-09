Чернобыльская АЭС обесточена. "Укрэнерго" заявило об угрозе высвобождения радиации

Также там отметили, что Чернобыльская АЭС не является находящейся в эксплуатации, последний ядерный реактор прекратил работу в 2000 году, в связи с чем возможные риски радиации ниже, чем у действующих электростанций. Кроме того, риски снижаются, если учесть расстояние от Чернобыля до Латвии. В свою очередь, метеорологические прогнозы свидетельствуют о том, что общие атмосферные потоки между Латвией и Украиной не будут направлены в сторону нашей страны.