Чернобыльская АЭС обесточена. "Укрэнерго" заявило об угрозе высвобождения радиации

В хранилище отработанного ядерного топлива-1 находится около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые требуют постоянного охлаждения, а оно возможно только при наличии электроснабжения, заявил "Энергоатом".
Ранее пресс-служба компании "Укрэнерго" сообщила о том, что
в 11:22 утра (12:22 мск) 9 марта на Чернобыльской АЭС произошло аварийное отключение электрической подстанции, из-за чего все объекты АЭС обесточены.
"На площадке включены аварийные дизель-генераторы для обеспечения питания систем, важных для безопасности. При безотказной работе запаса дизельного топлива на дизель-генераторах хватит на 48 часов", - говорится в сообщении компании.
Поскольку станция обесточена, контролировать параметры ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия невозможно, утверждают в "Укрэнерго".
"Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", - указывается в заявлении.
Как сообщили RUS TVNET в Государственной службе среды (VDD), утечки радиации констатировано не было. Рисков радиационной безопасности для Латвии нет.
Также там отметили, что Чернобыльская АЭС не является находящейся в эксплуатации, последний ядерный реактор прекратил работу в 2000 году, в связи с чем возможные риски радиации ниже, чем у действующих электростанций. Кроме того, риски снижаются, если учесть расстояние от Чернобыля до Латвии. В свою очередь, метеорологические прогнозы свидетельствуют о том, что общие атмосферные потоки между Латвией и Украиной не будут направлены в сторону нашей страны.