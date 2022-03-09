"Спецоперация по делюксеризации проходит успешно". Как выглядит опустевший ЦУМ

​А вот картина повседневной жизни, записанная Dailymail.com - возмущенная покупательница в шубе из шиншиллы, увидев пустые магазины, говорит: "Смотрите, мы опоздали". Она пришла с родителями, чтобы купить подарок на день рождения в магазине Jimmy Choo. Несмотря на то, что ЦУМ все еще открыт, ассортимент в нем ограничен, что злит покупательницу. "Это не мой размер, - обращается она к матери и отцу. - Я же говорила, что надо было раньше идти".