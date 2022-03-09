"Спецоперация по делюксеризации проходит успешно". Как выглядит опустевший ЦУМ
Из-за санкций в Москве закрыли свои двери ведущие мировые дома моды, оставив российскую элиту без любимых брендов класса люкс.
Из-за санкций в Москве закрыли свои двери ведущие мировые дома моды, оставив российскую элиту без любимых брендов класса люкс.
Торговлю в расположенном в центре Москвы ЦУМе (Центральный универсальный магазин. - Прим. ред.) сразу после введения санкций против России прекратили такие модные бренды, как Prada, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Hermes, Dior, Louis Vuitton, Cartier, Chanel, Gucci и Fendi.
Автор микроблога "Сталингулаг" в Twitter опубликовал видео с пустыми полками ЦУМа от 6 марта, сопроводив его ироничным комментарием.
ЦУМ. Спецоперация по делюксеризации проходит успешно pic.twitter.com/6kGYfIxk6k— Сталингулаг (@StalinGulag) March 6, 2022
А вот картина повседневной жизни, записанная Dailymail.com - возмущенная покупательница в шубе из шиншиллы, увидев пустые магазины, говорит: "Смотрите, мы опоздали". Она пришла с родителями, чтобы купить подарок на день рождения в магазине Jimmy Choo. Несмотря на то, что ЦУМ все еще открыт, ассортимент в нем ограничен, что злит покупательницу. "Это не мой размер, - обращается она к матери и отцу. - Я же говорила, что надо было раньше идти".
Галерея: Бренды класса люкс покидают Россию