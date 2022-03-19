Люся Чеботина - девушка сына главы патриотического медиахолдинга ЮрКисса, поющая про солнце Монако

Кто такая Люся Чеботина?

26 апреля Люся, а по паспорту - Людмила Андреевна, отметит 25-летие. Автор-исполнитель пришла к успеху не сразу. За ее плечами участие в различных шоу талантов: "Главная сцена", Dil Hai Hindustani, "Новая волна-2017" и даже пятый сезон украинской версии шоу "Голос".

С ранних лет Людмила очень любила танцевать и петь, мечтала стать артисткой. Когда она была маленькой, ее семья переехала в Москву. Девочка посещала театральный класс, балетную студию, участвовала в кружках художественной самодеятельности и музыкальных конкурсах, снималась в передачах и даже в "Ералаше". В 13 Люся записалась в музыкальную школу по специализации "хоровое пение", немного играла на фортепиано. После 9-го класса она стала студенткой вокального отделения колледжа эстрадного и джазового искусства, который успешно окончила в 2016 году.

Люся Чеботина ФОТО: Кадр из видео

На последнем курсе колледжа 18-летняя певица получила приглашение на участие в украинском шоу "Голос країни" ("Голос страны"). На этапе "слепого прослушивания" она исполнила песню Chandelie и прошла отбор. Наставником москвички стал Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Эльзы". Так девушка стала финалисткой конкурса, сумев покорить судей и зрителей проникновенным и эмоциональным исполнением.

Видео: Люся Чеботина - Chandelie

Чеботина стала создавать кавер-версии известных песен, снимая видео и размещая их в Instagram. Постепенно количество ее подписчиков и слушателей стало расти, а видео с кавер-версиями песен разлетелись по популярным пабликам и соцсетям.

Люся также начала активно сочинять собственные композиции. Первой из авторских песен стала "Никаких проблем", после появились "Халява", "Ты просто сво...", "Забудем". Большой популярностью пользовалась запись песни "Отпусти", которую она исполнила вместе с Джиганом, и другие.

Закрытие Instagram в России не повлияло на девушку. Она продолжает публиковать видео в этой соцсети. На момент написания статьи на нее было подписано 1,3 миллиона человек.

Отношения с ЮрКисом?

Сейчас весь пиар Чеботиной построен вокруг романтических отношений с сыном главы патриотического медиахолдинга "Русская медиагруппа" Владимира Киселева Юрием, известным под псевдонимом ЮрКисс. По материалам некоторых Telegram-каналов, именно благодаря пиар-роману с молодым человеком клипы Люси так часто ротируются на телевидении и радио. Однако поклонники могут сами послушать и оценить, кто за чей счет пиарится - ЮрКисс за счет Люси или же наоборот.

Ранее Ксения Собчак в одном из выпусков "Осторожно: новости" ставила под сомнение награду, которую президент РФ Владимир Путин вручил ЮрКиссу. Напомним, 12 февраля 2021 года он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность". На следующий день в Instagram ЮрКисс сообщил, что был награжден за концерты в Донбассе, Крыму, Сирии и восстановление православных храмов.

Впрочем, не только Собчак удивлялась этой награде.

В клипе "Солнце Монако" Люся и Юрий предстали в роли пары. После они продолжили (и продолжают по сей день) активно демонстрировать свои отношения на публике и в соцсетях.