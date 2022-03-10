Беларусь: фильмы Дудя про Комиссаренко, эмиграцию из страны и Nexta признаны экстремистскими

Напомним, что Telegram-каналы Nexta и Nexta Live стали популярны в Беларуси на волне протестов против Александра Лукашенко в 2020 году. В Беларуси они объявлены "экстремистским формированием".

Популярный белорусский комик Слава Комиссаренко, по собственным словам, был объявлен в розыск в Беларуси после шуток про президента страны Александра Лукашенко. После этого он также уехал из России, где жил последние годы.

Напомним, самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, совершил посадку в Минске после того, как белорусские диспетчеры передали экипажу информацию о бомбе на его борту. Перед посадкой в небо поднимался истребитель белорусских ВВС.