Чт, 10.03.2022
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  • Беларусь: фильмы Дудя про Комиссаренко, эмиграцию из страны и Nexta признаны экстремистскими

Беларусь: фильмы Дудя про Комиссаренко, эмиграцию из страны и Nexta признаны экстремистскими

Юрий Дудь ФОТО: Кадр из видео

В Беларуси суд признал экстремистскими материалами фильмы Юрия Дудя про комика Славу Комиссаренко, про политическую эмиграцию из Беларуси и про издание Nexta. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.

Напомним, что Telegram-каналы Nexta и Nexta Live стали популярны в Беларуси на волне протестов против Александра Лукашенко в 2020 году. В Беларуси они объявлены "экстремистским формированием".

Популярный белорусский комик Слава Комиссаренко, по собственным словам, был объявлен в розыск в Беларуси после шуток про президента страны Александра Лукашенко. После этого он также уехал из России, где жил последние годы.

Напомним, самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, совершил посадку в Минске после того, как белорусские диспетчеры передали экипажу информацию о бомбе на его борту. Перед посадкой в небо поднимался истребитель белорусских ВВС.

После приземления пассажиров вывели из самолета. Среди них были белорусский оппозиционер, бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Их арестовали. 

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