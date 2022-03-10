Пт, 11.03.2022
Для сегодняшней критической ситуации, когда идет война, Латвия выглядит практически идеальным местом, где можно переждать этот шторм. Антон Долин, кинокритик
Антон Долин, кинокритик

Министр: и 16 марта, и 9 мая можно возлагать цветы, но без политической манифестации

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Возложение цветов 16 марта и 9 мая допустимо, но политической манифестации или прославления военной агрессии быть не должно, заявила в программе Латвийского радио "В точке пересечения" министр внутренних дел Мария Голубева.

Министр считает, что 16 марта Рижское самоуправление не может отказать организации Daugavas Vanagi Latvijā или другим посетителям этого мероприятия в традиционном возложении цветов к памятнику Свободы.

В то же время устраивать политическую манифестацию в данном случае было бы не очень правильно, так как это дало бы враждебным российским СМИ дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии.

"На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", - добавила министр.

В Министерстве внутренних дел думают и о 9 мая, но подробности пока не разглашаются. Министр считает допустимым проведение памятного мероприятия, в котором участвовали бы те, чьи близкие погибли на войне.

"Военизированная или прославляющая агрессию манифестация, безусловно, недопустима", - добавила Голубева.

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