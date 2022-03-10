Венедиктов: страны Балтии "подорвали" СССР, Украина станет для России тем же

"Мина под Советский Союз был заложена с присоединением Прибалтики. Я просто очень много читал документов по 87-му, 88-му, 89-му, 90-му годам, когда начинался этот распад. Он начинался с балтийских республик. Они детонировали, и на одном из Политбюро, по-моему, представитель Узбекистана говорил: "Почему? Почему Литве можно, а нам нельзя?". Вот Горбачев говорит: "Литве нужно дать экономическую самостоятельность, чтобы они не ушли" - "А почему им можно?" - и все, и кранты! И начались автономии и так далее. Вот где была мина", - заявил Венедиктов.