McDonald's: закрытие ресторанов в России обойдется в 50 млн долларов ежемесячно

Финансовый директор Кевин Озан сказал, что, несмотря на то, что McDonald's по-прежнему оценивает влияние этого шага на бизнес в целом, очевидно, что закрытие почти 850 ресторанов в России будет стоить около 50 млн долларов в месяц.

Напомним, McDonald's и Coca-Cola сообщили, что приостанавливают бизнес в России. 9 марта сообщалось, что McDonald's еще работает в России, точная дата закрытия не называлась.

"Конфликт в Украине и гуманитарный кризис в Европе причинили невыносимые страдания ни в чем не повинным людям. Мы присоединяемся ко всему миру в осуждении агрессии и насилия и молимся за мир", - говорится в заявлении главы McDonald's Криса Кемпчински.

В российских представительствах компании в общей сложности работает 62 тысячи человек, пишет BBC. У McDonald's в России сотни местных поставщиков и партнеров.