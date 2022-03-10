Премьер-министр Канады: Путин проиграет эту войну
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что президент России Владимир Путин совершил ужасную ошибку, напав на Украину, и проиграет эту войну.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что президент России Владимир Путин совершил ужасную ошибку, напав на Украину, и проиграет эту войну.
Во время своего визита в Варшаву Трюдо отметил, что в демократических странах всегда будут небольшие разногласия во мнениях. "Путин рассчитывал, что эти небольшие разногласия между нами приведут к неэффективным санкциям", - сказал Трюдо.
"Но мы были твердо, однозначно едины в этом вопросе", - сказал премьер-министр Канады, стоя рядом с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Владимир Путин совершил страшную ошибку. Он проиграет эту войну, (...) потому что ярость, сила и решимость украинского народа в защите своей территории вдохновляют нас всех", - сказал Трюдо.
Премьер отметил, что решимость стран, приверженных демократии, верховенству закона и Уставу ООН - друзей Украины - не позволит Путину добиться успеха.
"Мы сожалеем о любых дальнейших угрозах, которые продолжает выдвигать Россия, но Путин должен знать, что последствия его действий и так будут суровыми, и дальнейшая эскалация, дальнейшие нападения на гражданское население (...) будут встречены самым жестким ответом как в глобальном плане, так и лично в отношении него", - заявил Трюдо.