У разведенных Илона Маска и Граймс родилась дочь. У нее тоже необычное имя

По словам Граймс, они будут называть ее просто Y (Игрек).

Как и с именем сына, каждое слово и буква в сочетании Exa Dark Sideræl тоже имею значение. Напомним, сына знаменитостей зовут X Æ A-XII. Они его называют "малыш X".

Exa (Экза) указывает на единицу измерения экзафлопс - квинтиллион вычислений с плавающей точкой в секунду, Dark (Дарк) переводится с английского как "темнота" и ассоциируется с неизвестным и темной материей, а Sideræl (Сайдириэль) - это эльфийское написание слова sidereal, связанного со звездным временем.

Граймс и Маск скрывали рождение дочери, но тайна открылась во время интервью изданию Vanity Fair. Когда журналист узнал о дочери, он спросил у Граймс, каков статус у их отношений с Маском, на что певица затруднилась ответить.

"Для этого нет подходящего слова. Я бы, наверное, назвала его своим парнем, но наши отношения в подвижном состоянии. Мы живем в разных домах. Мы лучшие друзья. Мы все время видимся.... И у нас просто есть свои дела, и я не жду, что другие люди поймут это", - цитирует певицу Esqiure.

Для 50-летнего Маска это седьмой ребенок, 33-летняя Граймс стала мамой во второй раз. Во время интервью она призналась, что счастлива и хочет завести еще детей.

Напомним, в своем Twitter-аккаунте Граймс в свое время расшифровывала значение необычного имени сына X Æ A-12:

X - неизвестная переменная;

Æ - эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект);

A-12 - самолет-штурмовик;