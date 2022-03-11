Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

Глава RT Маргарита Симоньян стала подозреваемой по уголовному делу в Киеве

ФОТО: Reuters/ScanPix

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова написала в своем Facebook, что Маргарита Симоньян стала подозреваемой в совершении уголовного преступления. Конкретные статью и обвинение Венедиктова не уточнила, пишет Русская служба BBC.

""Россия, мать, забери Донбасс домой" - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание", - написала генпрокурор.

"Симоньян Маргарита Семеновна, ваш процессуальный статус в Украине - подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашёл их обоснованными и мотивированными. Таким образом,

украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", - говорится в заявлении Венедиктовой.

По ее словам, в ближайшее время Симоньян будет объявлена в международный розыск. 

Маргарита Симоньян эти новости пока не комментировала.

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