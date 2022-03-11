YouTube заблокирует все каналы российских государственных СМИ

"Руководящие принципы нашего сообщества запрещают содержание, отрицающее, преуменьшающее или упрощающее отношение к хорошо задокументированным событиям, связанным с насилием. Теперь к ним относится и вторжение России в Украину", - заявили в компании.

В соответствии с этим YouTube решил заблокировать аккаунты государственных российских СМИ. "Это решение вступает в силу немедленно", - сказано в заявлении.

"Мы будем продолжать нашу работу до последнего читателя. А то, что происходит в западных соцсетях - это беспредел и нарушение любых принципов свободы слова и демократии, так ими пропагандируемой", - заявила пресс-службе МИА "Россия сегодня" (РИА "Новости", "Прайм", "Р-Спорт" и "Иносми.ру").

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram на территории России.

С требованием заблокировать Instagram в Роскомнадзор обратилась прокуратура, пишет "Медуза".

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих" - объяснил РКН свой запрет.