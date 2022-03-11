В России объявили о блокировке Instagram

С требованием заблокировать Instagram в Роскомнадзор обратилась прокуратура, пишет "Медуза".

"В социальной сети Instagram распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих" - объяснил РКН свой запрет.

К вечеру 11 марта Роскомнадзор заявил, что процедура введения ограничений на доступ к соцсети будет завершена в 00 часов 14 марта, пользователям дали время на перенос фото и видео.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях Facebook и Instagram частично разрешили язык ненависти, подтвердили во владеющей ими компании Meta. Новые правила на практике означают, что пользователи Facebook и Instagram в ряде стран теперь могут призывать к насилию против российских солдат и к смерти президента России Владимира Путина, а также президента Беларуси Александра Лукашенко.

В качестве примера высказывания, которое раньше было запрещено, а теперь разрешено, компания приводит фразу "смерть российским оккупантам", пишет Русская служба BBC.

Эта политика, предположительно, будет действовать в Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, России, Словакии и Украине.

В то же время в Meta обещают блокировать призывы к насилию относительно россиян в целом.

Первым отреагировало посольство России в США, потребовав от американских властей "пресечь экстремистскую деятельность" корпорации Meta, владеющей обеими соцсетями.

К обеду Генпрокуратура России попросила признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

"Мы, конечно, это без ответа не оставим. Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы", - заявил первый зампред IT-комитета Госдумы Сергей Боярский в эфире телеканала "Россия 24".

Боярский признал, что россияне, "конечно, будут скучать" без сервисов компании. "Но мы это переживем", - добавил он.

Meta владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также меcсенджером WhatsApp. Как сообщает РИА "Новости", WhatsApp не будет затронут мерами против Meta, поскольку это средство общения, а не размещения информации, утверждает источник агентства.