Передача: на сайте посольства России все еще указан старый адрес

Рижское самоуправление изготовит как табличку с новым названием улицы, так и табличку с пояснением, почему она названа улицей Независимости Украины, и передаст таблички посольству России, которое будет обязано заменить нынешние таблички в течение трех месяцев.

Если посольство не изменит название улицы на здании, муниципальная полиция имеет право наложить штраф до 150 евро.

Российское посольство сегодня не прокомментировало, намерено ли оно устанавливать эти таблички или использовать новый официальный адрес в своих публичных сообщениях. Улица Антонияс, 2, по-прежнему указана на сайте рядом с контактной информацией. Если на некоторых посылках для посольства будет указан несуществующий адрес, представительство может их не получить, сообщает TV3.

Уже сообщалось, что участок улицы Антонияс, на которой находится посольство Российской Федерации в Риге, Рижская дума переименует в улицу Независимости Украины, подтвердили в Рижской думе.

Решение было принято, чтобы выразить поддержку независимости Украины, неделимости территории и движению к европейской интеграции, а также, чтобы выразить самую сильную поддержку героической борьбе народа Украины во время вторжения России.