В Мелитополе люди требуют освободить похищенного мэра

Люди пришли к захваченному российскими войсками зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

На опубликованным им видео видено, как сотни людей с флагами Украины скандируют "Освободите мэра!".

Напомним, в пятницу власти Украины сообщили о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что во время похищения на Федорова надели пластиковый мешок на голову.

Как в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, похищение мэра - это преступление.

По словам Зеленского, не найдя среди законно избранных народом мэров украинских городов коллаборантов, российские силы пытаются уничтожить их физически.

"Законно избранный мэр города – это настоящий представитель народа. – сказал Зеленский. – Возможно, в России за годы автократического правления отвыкли от этого и считают, что мэр – это просто начальник, которого можно просто убрать".