В Мелитополе люди требуют освободить похищенного мэра
В Метилотополе сотни людей вышли на акцию протеста против похищения мэра города.
В Метилотополе сотни людей вышли на акцию протеста против похищения мэра города.
Люди пришли к захваченному российскими войсками зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
На опубликованным им видео видено, как сотни людей с флагами Украины скандируют "Освободите мэра!".
In the occupied #Melitopol people chant: “Give our mayor back!”#StandWithUkraine #FreeIvanFedorov #PutinIsaWarCriminal #RussianInvasion #PutinHitler #РоссияСмотри pic.twitter.com/uFkcEVfK3H— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 12, 2022
Напомним, в пятницу власти Украины сообщили о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что во время похищения на Федорова надели пластиковый мешок на голову.
Как в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, похищение мэра - это преступление.
По словам Зеленского, не найдя среди законно избранных народом мэров украинских городов коллаборантов, российские силы пытаются уничтожить их физически.
"Законно избранный мэр города – это настоящий представитель народа. – сказал Зеленский. – Возможно, в России за годы автократического правления отвыкли от этого и считают, что мэр – это просто начальник, которого можно просто убрать".
"Но у нас здесь – Украина. У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому это преступление – не только против конкретного человека, не только против общины, не только против Украины. Это – преступление против демократии как таковой", – заявил в обращении Зеленский и добавил, что о нем узнает весь мир.