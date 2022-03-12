Сб, 12.03.2022
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Инна Плавока, главный редактор Chayka.lv

В Мелитополе люди требуют освободить похищенного мэра

ФОТО: SIPA/Scanpix

В Метилотополе сотни людей вышли на акцию протеста против похищения мэра города.

Люди пришли к захваченному российскими войсками зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова, сообщил заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.

На опубликованным им видео видено, как сотни людей с флагами Украины скандируют "Освободите мэра!".

Напомним, в пятницу власти Украины сообщили о похищении мэра Мелитополя Ивана Федорова. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сказал, что во время похищения на Федорова надели пластиковый мешок на голову.

Как в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, похищение мэра - это преступление.

По словам Зеленского, не найдя среди законно избранных народом мэров украинских городов коллаборантов, российские силы пытаются уничтожить их физически.

"Законно избранный мэр города – это настоящий представитель народа. – сказал Зеленский. – Возможно, в России за годы автократического правления отвыкли от этого и считают, что мэр – это просто начальник, которого можно просто убрать".

"Но у нас здесь – Украина. У нас здесь – Европа. У нас здесь – демократический мир. Поэтому это преступление – не только против конкретного человека, не только против общины, не только против Украины. Это – преступление против демократии как таковой", – заявил в обращении Зеленский и добавил, что о нем узнает весь мир.

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