Пять жителей Латвии подали заявки на вступление в межнациональный батальон армии Украины
На данный момент официально получены пять заявок от жителей Латвии, желающих воевать на стороне Украины, сообщает агентство LETA.
На данный момент официально получены пять заявок от жителей Латвии, желающих воевать на стороне Украины, сообщает агентство LETA.
Национальные вооруженные силы согласно действующему порядку призывают сначала обращаться в посольство Украины в Латвии.
В связи с вторжением России в Украину Сейм 28 февраля принял поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии добровольно начинать службу в Вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу 1 марта.
После получения подтверждения от посольства добровольцы должны сообщить Управлению по мобилизации НВС, написав письмо по адресу ул. Крустабазницас, 9, Рига, LV-1006, или подписанное электронной подписью письмо на электронный адрес rpus@mil.lv, указав свои имя, фамилию, персональный код, вид службы и государство службы.
Более подробная информация доступна на сайте посольства Украины в Латвии.
НВС указывает, что солдатам и земессаргам профессиональной службы, имеющим действующий договор о службе в НВС, участие в вооруженных конфликтах в других странах запрещено.