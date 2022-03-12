Пять жителей Латвии подали заявки на вступление в межнациональный батальон армии Украины

Национальные вооруженные силы согласно действующему порядку призывают сначала обращаться в посольство Украины в Латвии.

В связи с вторжением России в Украину Сейм 28 февраля принял поправки к закону о национальной безопасности, позволяющие гражданам Латвии добровольно начинать службу в Вооруженных силах Украины. Поправки вступили в силу 1 марта.

Добровольцам, которые ходят вступить в созданный вооруженными силами Украины Межнациональный батальон территориальной обороны, должны обращаться в посольство Украины в Латвии.

После получения подтверждения от посольства добровольцы должны сообщить Управлению по мобилизации НВС, написав письмо по адресу ул. Крустабазницас, 9, Рига, LV-1006, или подписанное электронной подписью письмо на электронный адрес rpus@mil.lv, указав свои имя, фамилию, персональный код, вид службы и государство службы.

Более подробная информация доступна на сайте посольства Украины в Латвии.

Министерство обороны и НВС призывают граждан перед вступлением в активные боевые действия в Украине очень серьезно оценить свои военные знания и навыки, которые в условиях мира можно получить, начав службу в вооруженных силах Латвии.