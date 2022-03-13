Вс, 13.03.2022
Сейчас, как мудрый человек, я просто вывожу детей из страны, где на меня осуществляются неадекватные нападения Алдис Гобземс
Алдис Гобземс

Сообщается о ракетных ударах России по военному полигону под Львовом

ФОТО: http://www.unian.net/

Российские войска нанесли ракетный удар по Ярововскому военному полигону, известному также как Международный центр миротворчества и безопасности, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Полигон находится в 30 километрах от Львова.

На Facebook Козицкий сообщил, что предварительная информация свидетельствует о попадании восьми ракет. Информации о числа пострадавших пока что нет.

О ракетных ударах во Львове сообщил и портал Kyiv Independent, а репортер новостного агентства DPA в Польше подтвердил, что взрывы можно было слышать и в Пшемысле.

Козицкий рассказал, что российские войска нанесли воздушный удар по полигону в период времени с 3 до 4 часов в воскресенье, 13 марта.

Информация о разрушениях уточняется.

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил информацию о воздушном ударе и призвал не публиковать фотографии и видео с мест обстрела.

Ярововский полигон находится в 30 километрах на северо-запад от Львова.

Минобороны России сообщения об авиаударе пока не комментирует.

В условиях военных действий оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон, не предоставляется возможным.

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