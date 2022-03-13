Сообщается о ракетных ударах России по военному полигону под Львовом

На Facebook Козицкий сообщил, что предварительная информация свидетельствует о попадании восьми ракет. Информации о числа пострадавших пока что нет.
О ракетных ударах во Львове сообщил и портал Kyiv Independent, а репортер новостного агентства DPA в Польше подтвердил, что взрывы можно было слышать и в Пшемысле.
Козицкий рассказал, что российские войска нанесли воздушный удар по полигону в период времени с 3 до 4 часов в воскресенье, 13 марта.
Информация о разрушениях уточняется.
Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил информацию о воздушном ударе и призвал не публиковать фотографии и видео с мест обстрела.
Ярововский полигон находится в 30 километрах на северо-запад от Львова.
Минобороны России сообщения об авиаударе пока не комментирует.
В условиях военных действий оперативно проверить информацию, предоставленную какой-либо из сторон, не предоставляется возможным.