Боррель о создании бесполетной зоны над Украиной: Это может привести к Третьей мировой войне

"Когда кто-то призывает к бесполетной зоне, это подразумевает способность и готовность сбивать российские самолеты, которые ее нарушают.

Это означало бы перерастание конфликта в Третью мировую войну, а мы этого явно не хотим",

- цитирует его DW.

По словам Борреля, ЕС находится на пределе своих возможностей для оказания помощи Украине.

Напомним, после ракетного обстрела военного полигона в Яворове министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье вновь призвал закрыть небо.

"Это новое террористическое нападение на мир и безопасность возле границы ЕС - НАТО. Нужно действовать, чтобы остановить это. Закройте небо!" - заявил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, говоря о создании бесполетной зоны над Украиной, заявил, что желания расширять зону этой войны нет.

"Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать, что если российский самолет ее нарушит, нам придется по нему стрелять. Это может привести к прямому конфликту между нашими странами. Никто в нем не заинтересован", - сказал Блинкен.