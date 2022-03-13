В Казахстане задержан племянник Назарбаева

Антикоррупционная служба Казахстана задержала по подозрению в хищениях в нацкомпании "Казахтелеком" племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы, сообщает ряд национальных СМИ со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного агентства в воскресенье, 13 марта.

"Казахтелеком" занимает доминирующее положение на местном рынке телекоммуникаций. Крупнейшим акционером "Казахтелекома" является госфонд "Самрук-Казына" (45,9%).

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы", - говорится в сообщении.

Расследование было начато после протестов в Казахстане в январе этого года.

Кайрат Сатыбалдыулы в списке Forbes Kazakhstan

Кайрат Сатыбалдыулы - один из членов семьи Назарбаевых, сын младшего брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Сатыбалдыулы входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. В 2018 году его состояние оценивалось в 163 млн долларов. С 2015 по 2018 год он был акционером одного из крупнейших банков Казахстана - Kaspi, ранее владел акциями крупного оператора связи. В 2016 году через свою компанию Alatau Capital Invest бизнесмен приобрел около 4% акций "Казахтелекома".

В то же время, по данным ряда казахстанских СМИ, племянник экс-президента Казахстана указан единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24% акций казахстанской телекоммуникационной компании "Казахтелеком".