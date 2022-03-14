"Пишу ему автограф. Он подходит ко мне с автоматом". Ведущий "Орла и решки" о пережитом в оккупации

"Да, меня узнавали, говорили: "О-о, "Орел и решка", а дай нам автограф". А потому, что в доме было темно, я пишу ему автограф, и он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает у себя подсветку. Извините, это п**дец. Не дай Бог кому это пережить", - цитирует Синельникова агентство УНИАН.