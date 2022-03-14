"Беспокоиться не о чем": русские олигархи открыли "рай для обхода санкций"

Увеличение интереса

Несмотря на давние хорошие отношения с США, ОАЭ не заняли твердой позиции в отношении войны в Украине и не ввели санкции. Поэтому вырос интерес со стороны России к возможности продолжения бизнеса в ОАЭ или просто защиты своей собственности.

"Дубай определенно может стать хранилищем для денег российских олигархов", - сказала Джоди Витори, профессор по вопросам коррупции в Джорджтаунском университете. Яхты, принадлежащие российским олигархам, уже арестованы правительствами нескольких стран Евросоюза. Витори указывает, что российские граждане используют Дубай как "центр отмывания денег" с 1990-х годов, но из-за финансовой непрозрачности страны грязные операции часто не выявляются.

Исследователь Transparency International Маира Мартини заявила, что власти ОАЭ не собирают всю необходимую информацию, но следователи по делам о коррупции приходят к выводу, что некоторые "грязные" активы зарегистрированы в юрисдикции ОАЭ.

Улучшения близятся?

Благодаря работе таких организаций, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), отраслевой наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег, удалось добиться некоторых изменений в правилах. В начале марта, более чем через год после начала наблюдения, ФАТФ включила ОАЭ в свой "серый" список, что означает, что за страной будет вестись усиленное наблюдение.

Благодаря работе таких организаций, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - отраслевой наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег, - удалось добиться некоторых изменений в правилах. В начале марта, более чем через год после начала наблюдения, FATF включила ОАЭ в "серый" список, а это означает, что страна будет подвергаться усиленному надзору.

ОАЭ в ответ на включение страны в "серый" список, ввели ряд новых правил для лучшего контроля за грязными средствами, но эксперты говорят, что этого может быть недостаточно. Например, если человек в настоящее время хочет открыть бизнес в ОАЭ, ему придется пояснить, кто является реальным бенефициаром.

Несмотря на новые правила, ОАЭ по-прежнему остаются местом, где относительно легко спрятать свое богатство. Например, в ОАЭ существует 39 различных бизнес-регистров, распределенных по всем семи эмиратам. Эксперты отмечают, что такая система сбивает с толку и не может быть эффективной.

В стране также существует более 40 так называемых "свободных зон", в основном в Дубае, где иностранцы могут открыть (или перерегистрировать) свой бизнес. Поэтому, если делается инвестиция или покупается недвижимость, никто специально не будет задавать дополнительные вопросы.

Покупка недвижимости в ОАЭ относительно проста и дает покупателям дополнительные преимущества в виде резидентской визы. Различные бюрократические процедуры очень незначительны, поэтому все дело в инвестициях и деньгах, говорят следователи.