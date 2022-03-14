"Беспокоиться не о чем": русские олигархи открыли "рай для обхода санкций"
Солнечное, финансово непрозрачное и политически стабильное место. В нем относительно легко инвестировать в бизнес или недвижимость и получить взамен визу резидента.
Солнечное, финансово непрозрачное и политически стабильное место. В нем относительно легко инвестировать в бизнес или недвижимость и получить взамен визу резидента.
Дубайское издание о стиле жизни "Русские Эмираты" на своем сайте предлагает читателям раздел с часто задаваемыми вопросами. В нем рассказывается о том, где найти русские продукты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также где практикуют русскоязычные врачи. Однако самым популярным вопросом, набравшим более 83 000 просмотров, является "Как мне получить гражданство ОАЭ?".
После начала войны в Украине во второй половине февраля, за которой последовали западные санкции против России, количество посещений веб-сайта "Русские Эмираты" увеличилось вдвое и достигло 300 000 в неделю. Отмечается, что интерес сохранится, поскольку многие россияне ищут способы обойти санкции и сохранить свое богатство. Также многие ищут способы просто сбежать от все более нестабильной внутриполитической ситуации в стране.
Жители России, которые уже успели побывать в Дубае, отмечают, что это место очень хорошо защищает их имущество. Сообщается, что из Москвы в Дубай все чаще летают частные самолеты российских олигархов. Несколько суперъяхт предпринимателей также были замечены у городских причалов. Это связано с тем, что ОАЭ не вводили санкции в отношении России, поэтому россияне, находящиеся под санкциями, могут не беспокоиться о своем имуществе здесь.
Несмотря на давние хорошие отношения с США, ОАЭ не заняли твердой позиции в отношении войны в Украине и не ввели санкции. Поэтому вырос интерес со стороны России к возможности продолжения бизнеса в ОАЭ или просто защиты своей собственности.
"Дубай определенно может стать хранилищем для денег российских олигархов", - сказала Джоди Витори, профессор по вопросам коррупции в Джорджтаунском университете. Яхты, принадлежащие российским олигархам, уже арестованы правительствами нескольких стран Евросоюза. Витори указывает, что российские граждане используют Дубай как "центр отмывания денег" с 1990-х годов, но из-за финансовой непрозрачности страны грязные операции часто не выявляются.
Исследователь Transparency International Маира Мартини заявила, что власти ОАЭ не собирают всю необходимую информацию, но следователи по делам о коррупции приходят к выводу, что некоторые "грязные" активы зарегистрированы в юрисдикции ОАЭ.
Благодаря работе таких организаций, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), отраслевой наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег, удалось добиться некоторых изменений в правилах. В начале марта, более чем через год после начала наблюдения, ФАТФ включила ОАЭ в свой "серый" список, что означает, что за страной будет вестись усиленное наблюдение.
Благодаря работе таких организаций, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) - отраслевой наблюдательный орган по борьбе с отмыванием денег, - удалось добиться некоторых изменений в правилах. В начале марта, более чем через год после начала наблюдения, FATF включила ОАЭ в "серый" список, а это означает, что страна будет подвергаться усиленному надзору.
ОАЭ в ответ на включение страны в "серый" список, ввели ряд новых правил для лучшего контроля за грязными средствами, но эксперты говорят, что этого может быть недостаточно. Например, если человек в настоящее время хочет открыть бизнес в ОАЭ, ему придется пояснить, кто является реальным бенефициаром.
Несмотря на новые правила, ОАЭ по-прежнему остаются местом, где относительно легко спрятать свое богатство. Например, в ОАЭ существует 39 различных бизнес-регистров, распределенных по всем семи эмиратам. Эксперты отмечают, что такая система сбивает с толку и не может быть эффективной.
В стране также существует более 40 так называемых "свободных зон", в основном в Дубае, где иностранцы могут открыть (или перерегистрировать) свой бизнес. Поэтому, если делается инвестиция или покупается недвижимость, никто специально не будет задавать дополнительные вопросы.
Инвестиции на сумму около 185 тысяч евро позволяют покупателю недвижимости получить трехлетнюю визу резидента. Вложение 1,18 млн евро означает пятилетнюю визу. Для среднестатистического российского бизнесмена, который хочет избежать возможных проблем дома, безусловно, возможен перенос бизнеса в ОАЭ, а также получение резидентской визы минимум на три года.
Всего на российских резидентов в ОАЭ сейчас зарегистрировано 62 объекта недвижимости, включая гаражи, квартиры и дома.
ОАЭ, конечно, не единственное место, где богатые могут спрятать свои деньги. В "сером" списке FATF 23 страны, в том числе Пакистан, Южный Судан, Каймановы острова, Йемен, Марокко и другие. Однако некоторые из этих стран активно работают над разрывом связей с Россией, что делает ОАЭ привлекательным местом для россиян.
"Это уникальное место. ОАЭ не являются перевалочным пунктом, как Каймановы острова. ОАЭ на самом деле являются основной остановкой для грязных денег. Впрочем, и "чистых денег" здесь тоже немало, потому что многие международные компании работают здесь и делают это совершенно легально", - объясняет Витори.
"Никто особо не стремится инвестировать в компании с грязными деньгами, ведь многие знают, что ОАЭ не самое "чистое место для бизнеса" - это очевидно. Однако этот баланс между легальным и нелегальным секторами достаточно важен, чтобы сделать Дубай таким привлекательным", - говорит Витори.
Дубай давно стал популярным безвизовым направлением для путешественников из России. В 2019 году он привлек около 730 000 туристов из России. В настоящее время в ОАЭ проживает около 100 000 русскоязычных, из них 40 000 - из России, остальные - из других стран бывшего СССР. Политическая ситуация также благоприятна, система правления в ОАЭ - монархия. Правозащитники также описывают ОАЭ как авторитарную монархию без реальной оппозиции, где свобода слова и пресса жестко подавляются.
Это означает, что журналистам и активистам запрещено говорить о многом, но политическая ситуация относительно стабильная.
Эксперты отмечают, что есть две основные причины, по которым ОАЭ - это хорошее место, чтобы спрятать свое богатство. Во-первых, секретность в отношении финансовых операций и, во-вторых, отсутствие сотрудничества ОАЭ с другими странами по этим вопросам. FATF сообщила, что в период с 2013 по 2018 год Дубай получил 300 запросов о помощи из-за рубежа, но страна ответила только на 89 запросов.
Власти ОАЭ очень медлительны и неактивны. Если, например, иностранец переезжает в ОАЭ, маловероятно, что его кто-то "выкинет". Именно эти качества делают страну привлекательной для тех, кто хочет избежать санкций или скрыть свое богатство.