В Англии ограбили православную церковь: похитили деньги для беженцев из Украины

Министерство иностранных дел РФ же увидел в этом "русофобские настроения, культивируемые в Великобритании".

Однако еще до этого высказывания настоятель храма отметил, что преступников, в первую очередь, интересовали сейф и ящики для пожертвований (общие церкви и для помощи беженцам из Украины). Также, рассказывает священник, ограбили церковную лавку, украли алтарную утварь и несколько крестов. Потревожена, но не осквернена была главная святыня любой церкви - престол.

Закончилась же история все равно на позитивной ноте - за последующие два дня прихожане пожертвовали для беженцев Украины более 8700 фунтов (более 10 тыс. евро), что даже больше, чем до ограбления.

"Мы ошеломлены многочисленными сообщениями о поддержке, не говоря уже о невероятно щедрых пожертвованиях", - заявил глава храма.