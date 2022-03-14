Вт, 15.03.2022
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Дмитрий Нагиев, российский телеведущий и актер

Латвийский антинацистский комитет: акций 16 марта не будет

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийский антинацистский комитет не будет проводить акцию протеста в Вецриге 16 марта, сообщил LETA представитель организации Андрей Пагор.

Он отметил, что в этом году, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы не проводить собрание против оправдания преступлений Waffen SS.

Принимая во внимание, что места, предложенные Рижской думой для проведения такого собрания, не связаны с событиями 16 марта, представители организации поедут в Злекас Вентспилсского края, где возложат цветы к памятнику убитым нацистами.

Пагор подчеркнул важность в текущей ситуации сохранять единство народа в сложившейся ситуации и не нагнетать разногласия.

16 марта Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие от церкви Св. Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11:00 до 13:00 в память о латышских легионерах.

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