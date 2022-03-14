Латвийский антинацистский комитет: акций 16 марта не будет
Латвийский антинацистский комитет не будет проводить акцию протеста в Вецриге 16 марта, сообщил LETA представитель организации Андрей Пагор.
Латвийский антинацистский комитет не будет проводить акцию протеста в Вецриге 16 марта, сообщил LETA представитель организации Андрей Пагор.
Он отметил, что в этом году, принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы не проводить собрание против оправдания преступлений Waffen SS.
Принимая во внимание, что места, предложенные Рижской думой для проведения такого собрания, не связаны с событиями 16 марта, представители организации поедут в Злекас Вентспилсского края, где возложат цветы к памятнику убитым нацистами.
16 марта Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие от церкви Св. Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11:00 до 13:00 в память о латышских легионерах.